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Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу»

13 декабря
2024 год

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13 декабря 2024
Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу», финальная серия которого выйдет сегодня в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. Премьера сингла под названием «Гори, гори» состоялась 6 декабря, а 12 декабря вышел клип, собранный из самых эмоциональных сцен сериала.



Сериал «Дайте шоу» – драма про изнанку российских ток-шоу и шоу-бизнеса, и многие российские артисты, снялись в сериале в крошечных, но очень запоминающихся камео. Вместе с Николаем Басковым, Димой Биланом, Домиником Джокером и Алсу в сериале сыграла и сама Севиль.

Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу»

«Хочу начать с того, что абсолютно все мечты сбываются и всегда с чего-то начинаются! Счастлива, что этот год подарил мне именно это чувство первого шага! Интересный опыт — стать частью нашумевшего сериала этого года «Дайте шоу». Супер-профессиональная команда, невероятные актеры, настроение и атмосфера на площадке — лучшие ингредиенты моего первого актерского опыта в кинематографе. Я сыграла себя в одном из эпизодов и по счастливому случаю оставила свой музыкальный след».
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Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу» фотографии
Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу» фотографии
Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу» фотографии
Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу» фотографии
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