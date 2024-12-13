Гори, гори: Певица Seville выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу»

Певица Seville
выпустила саундтрек к сериалу-скандалу «Дайте шоу»
, финальная серия которого выйдет сегодня в онлайн-кинотеатрах Иви и KION. Премьера сингла под названием «Гори, гори» состоялась 6 декабря, а 12 декабря вышел клип, собранный из самых эмоциональных сцен сериала.
Сериал «Дайте шоу» – драма про изнанку российских ток-шоу и шоу-бизнеса, и многие российские артисты, снялись в сериале в крошечных, но очень запоминающихся камео. Вместе с Николаем Басковым
, Димой Биланом
, Домиником Джокером
и Алсу
в сериале сыграла и сама Севиль.
«Хочу начать с того, что абсолютно все мечты сбываются и всегда с чего-то начинаются! Счастлива, что этот год подарил мне именно это чувство первого шага! Интересный опыт — стать частью нашумевшего сериала этого года «Дайте шоу». Супер-профессиональная команда, невероятные актеры, настроение и атмосфера на площадке — лучшие ингредиенты моего первого актерского опыта в кинематографе. Я сыграла себя в одном из эпизодов и по счастливому случаю оставила свой музыкальный след»
.
обсуждение >>