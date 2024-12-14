Никита Кологривый стал самым популярным актёром, опередив ДиКаприо и Стэйтема

Многие узнали об актёре после выхода сериала «Слово пацана» в прошлом году, где он сыграл роль Кащея. А в 2024 году Кологривый появился в сериале «Комбинация», сыграв мечтательного продюсера знаменитой женской поп-группы. Как отмечает «Кинопоиск», на популярность карточки актёра также повлияли новости вокруг него.
Самой популярной актрисой года стала Ана де Армас. В этом году её поклонники ждали релиза экшена «Балерина» по франшизе «Джон Уик». Там у актрисы главная роль — профессиональной балерины и наёмницы, которая охотится на убийц своей семьи. Изначально кинопрокат планировался на лето 2024 года, но из-за досъёмок выход картины перенесли на следующий июнь.
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