Никита Кологривый стал самым популярным актёром, опередив ДиКаприо и Стэйтема

что почитать?

Главная тема И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации 20 костяных ног из 20

Спутник телезрителя «Год рождения»: Свобода или стабильность? 13 декабря, 19:30, Наше новое кино

Интервью Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу» Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса

Интервью Максим Пешков: «Хочется, чтобы у зрителей создавался эффект, что ты смотришь не то, что модно, а то, что вечно» Режиссер, креативный продюсер и сценарист «Жуков» – о новом сезоне, развитии героев и стабильности в отдельно взятой деревне

Главная тема Фантастическая восьмерка: Знаковые фильмы о великих композиторах Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен

Лайфстайл «Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре Прима-балерина отметила изменение настроений в среде артистов балета

Лайфстайл Беременная Меган Фокс рассталась с Колсоном Бейкером Через несколько недель после объявления о беременности