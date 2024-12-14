Дочь Анастасии Заворотнюк ждёт первенца

28-летняя Анна
, старшая дочь Анастасии Заворотнюк
, ждёт первого ребёнка. Об этом она рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографии с округлившимся животом.
«Очень волнительно делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину моего долгого отсутствия в соцсетях. Мы тебя очень ждём»
, — написала она под постом.
В этом году Анастасия Заворотнюк скончалась
после многолетней борьбы с раком. Незадолго до смерти матери, Анна рассказала, что вышла замуж в 2022 году. Имя избранника она не раскрывает, но ходят слухи, что супругом Анны является бизнесмен Тимур Исмаилов, с которым она познакомилась во время учёбы в Нью-Йорке.
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