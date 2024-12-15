Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

15 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
15 декабря 2024
Режиссёр Сарик Андреасян и генеральный директор канала «Пятница!» Николай Картозия подали друг на друга в суд иски о защите чести и достоинства. Сначала в суд обратился Андреасян, карточка его дела появилась 10 декабря в базе Пресненского районного суда Москвы. А уже 12 декабря, в четверг, в суд с аналогичной претензией обратился и Николая Картозия.

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

Картозия посчитал, что причиной судебного иска стала его рецензия на фильм Андреасяна «Онегин»: «Сарик Андреасян не вынес моей карающей лиры и подал в суд. Я рад, что моё творчество не оставляет Сарика равнодушным. Сарик, я тоже подал на тебя в суд. Изучай иск и не скучай», — написал Николай в своём телеграм-канале. Также он прикрепил ссылку на пост с рецензией, написанной с плохо скрываемой ненавистью к адресату: «"Онегин", "Денискины рассказы", "Простоквашино" — Сарик настойчиво покупает права на то, чем не умеет управлять. Он даже кошку с дерева снимает х****о. Но зато войдёт в историю как первый режиссёр, который не читал ничего из того, что экранизирует. Но отдадим должное Сарику — он как никто другой умеет раскрыть деревянных актёров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского. Отдельной благодарности заслуживает оператор, который набил руку на армянских свадьбах и весь фильм показывает нам сусальное золото на стенах с любовью», – написал продюсер.

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

Конфликт между Андреасяном и Картозией начался в апреле, когда Николай опубликовал «анализ» рабочего метода Сарика под названием «Королевство полной х***и». В тексте продюсер, в частности, упоминает, что режиссёр «Онегина» и «Тени Чикатило» «умудряется написать сценарий и снять всё под ключ за четыре месяца» — в ущерб качеству контента. Все сцены, считает Картозия, Андреасян снимает «с одного-двух» дублей. А хороших артистов ему удаётся заполучать благодаря умению за ними «ухаживать». Да и в целом Андреасян — попросту плохой режиссёр, который «отлично делает киношашлык», говорит продюсер: «Сарику очень повезло, что на телевидении наступил период примитивизма. Хитами становятся только самые несложные сериалы. Торжествует простота. У экранов ТВ собрались зрители, которые не хотят сложно. И Сарику это на руку. Десятки фильмов и сериалов Сарика, которыми он осчастливил российские телеканалы, окончательно закрепили на телике тренд на святую простоту», — отмечает Картозия.

Андреасян ответил на критику Картозии в октябре в выпуске YouTube-канала «Спешл». Режиссёр посчитал, что рецензия на его фильм — «абсолютный бизнес-ход»: «Он написал эту тему, чтобы я пришёл в Газпром-Медиа и сказал: «Это ваш работник, он должен это удалить, вы должны его наказать». Он сделал так, чтобы у меня был конфликт с Газпром-Медиа и чтобы я ушёл оттуда. Чтобы занять моё место. Он создал свой продакшн и хочет войти на рынок. Это абсолютно бизнес-ход. Это очень взрослые люди, которые ничего не делают просто так, от переизбытка эмоций. Он бы с удовольствием бы занял моё место. Я к этому отношусь как к профессиональной неконструктивной зависти».

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

В сети тем временем Николая Картозию уже обвинили в расизме — с таким мнением выступила кинокритик и обозреватель «Коммерсанта» Зинаида Пронченко: «Сарик Андреасян подал иск против Николая Картозии о защите чести и достоинства. Андреасяна глубоко оскорбила «рецензия» Николая на картину «Евгений Онегин», пестревшая ремарками вроде «раскадровки на лавашах». Я не смотрела экранизацию Сарика (благоразумно) и не мне удивляться таким острым реакциям на кинорецензии. Но хотелось бы отметить, что текст Картозии - абсолютно расистский, объектом колких шуток выступает не кино, а этническое происхождение режиссёра. Интересно, слабо ли Картозии написать нечто подобное о творчестве своей непосредственной начальницы Тины Канделаки и назвать заметку «раскадровки на хинкали»? Короче, позор Николаю», — написала она в своём телеграм-канале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«В нашей стране люди не прощают успех»: Сарик Андреасян о наcмешках со стороны коллег
Поиск по меткам
конфликтсуд
персоны
Сарик АндреасянТина КанделакиНиколай Картозия
фильмы
Денискины рассказыОнегинПростоквашиноТень Чикатило

фотографии >>
Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию фотографии
Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию фотографии
Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию фотографии
Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тулкун Таджиев
13 декабря ушёл из жизни актёр Тулкун Таджиев.
Николай Ледовских
12 декабря ушёл из жизни актёр Николай Ледовских.
Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.

День рождения >>

Нина Алисова
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Сергей Мурзин
Светлана Старикова
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Дмитрий Чеботарёв
Адам Броуди
Дон Джонсон
Леон Немчик
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Майкл Шэнкс
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Форсаж. Полный вперёд
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram