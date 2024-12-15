Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

Режиссёр Сарик Андреасян
и генеральный директор канала «Пятница!» Николай Картозия подали
друг на друга в суд иски о защите чести и достоинства. Сначала в суд обратился Андреасян, карточка его дела появилась 10 декабря в базе Пресненского районного суда Москвы. А уже 12 декабря, в четверг, в суд с аналогичной претензией обратился и Николая Картозия.
Картозия посчитал, что причиной судебного иска стала его рецензия на фильм Андреасяна «Онегин»
: «Сарик Андреасян не вынес моей карающей лиры и подал в суд. Я рад, что моё творчество не оставляет Сарика равнодушным. Сарик, я тоже подал на тебя в суд. Изучай иск и не скучай»
, — написал
Николай в своём телеграм-канале. Также он прикрепил ссылку на пост
с рецензией, написанной с плохо скрываемой ненавистью к адресату: «"Онегин", "Денискины рассказы", "Простоквашино" — Сарик настойчиво покупает права на то, чем не умеет управлять. Он даже кошку с дерева снимает х****о. Но зато войдёт в историю как первый режиссёр, который не читал ничего из того, что экранизирует. Но отдадим должное Сарику — он как никто другой умеет раскрыть деревянных актёров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского. Отдельной благодарности заслуживает оператор, который набил руку на армянских свадьбах и весь фильм показывает нам сусальное золото на стенах с любовью»
, – написал продюсер.
Конфликт между Андреасяном и Картозией начался
в апреле, когда Николай опубликовал «анализ» рабочего метода Сарика под названием «Королевство полной х***и». В тексте продюсер, в частности, упоминает, что режиссёр «Онегина» и «Тени Чикатило»
«умудряется написать сценарий и снять всё под ключ за четыре месяца» — в ущерб качеству контента. Все сцены, считает Картозия, Андреасян снимает «с одного-двух» дублей. А хороших артистов ему удаётся заполучать благодаря умению за ними «ухаживать». Да и в целом Андреасян — попросту плохой режиссёр, который «отлично делает киношашлык», говорит продюсер: «Сарику очень повезло, что на телевидении наступил период примитивизма. Хитами становятся только самые несложные сериалы. Торжествует простота. У экранов ТВ собрались зрители, которые не хотят сложно. И Сарику это на руку. Десятки фильмов и сериалов Сарика, которыми он осчастливил российские телеканалы, окончательно закрепили на телике тренд на святую простоту»
, — отмечает Картозия.
Андреасян ответил на критику Картозии в октябре в выпуске YouTube-канала «Спешл». Режиссёр посчитал, что рецензия на его фильм — «абсолютный бизнес-ход»: «Он написал эту тему, чтобы я пришёл в Газпром-Медиа и сказал: «Это ваш работник, он должен это удалить, вы должны его наказать». Он сделал так, чтобы у меня был конфликт с Газпром-Медиа и чтобы я ушёл оттуда. Чтобы занять моё место. Он создал свой продакшн и хочет войти на рынок. Это абсолютно бизнес-ход. Это очень взрослые люди, которые ничего не делают просто так, от переизбытка эмоций. Он бы с удовольствием бы занял моё место. Я к этому отношусь как к профессиональной неконструктивной зависти»
.
В сети тем временем Николая Картозию уже обвинили в расизме — с таким мнением выступила кинокритик и обозреватель «Коммерсанта» Зинаида Пронченко: «Сарик Андреасян подал иск против Николая Картозии о защите чести и достоинства. Андреасяна глубоко оскорбила «рецензия» Николая на картину «Евгений Онегин», пестревшая ремарками вроде «раскадровки на лавашах». Я не смотрела экранизацию Сарика (благоразумно) и не мне удивляться таким острым реакциям на кинорецензии. Но хотелось бы отметить, что текст Картозии - абсолютно расистский, объектом колких шуток выступает не кино, а этническое происхождение режиссёра. Интересно, слабо ли Картозии написать нечто подобное о творчестве своей непосредственной начальницы Тины Канделаки и назвать заметку «раскадровки на хинкали»? Короче, позор Николаю»
, — написала
она в своём телеграм-канале.
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