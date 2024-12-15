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Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова

15 декабря
2024 год

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15 декабря 2024
Весь 2024 год Настя Ивлеева редко появлялась в публичном пространстве из-за последствий скандала вокруг «голой» вечеринки. А на днях Настя призналась, что вышла замуж. Подробностей телеведущая и блогер не сообщила, но журналисты выяснили, кем является её избранник.

Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова

Им оказался 32-летний телеведущий и предприниматель Филипп Бегак. Его отец — ведущий Алексей Бегак, который работал в программе «Правила жизни» на канале «Культура». В эфире передачи он обсуждал с приглашёнными экспертами различные традиции, нормы морали и этикета. После смерти отца Филипп начал вести проект сам. Бабушка Филиппа по отцовской линии являлась артисткой Большого театра, она дочь писательницы Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. А его дедушка — советский писатель и сценарист Юлиан Семёнов.

В прошлом Филипп владел фермерским хозяйством. По данным Starhit, ему принадлежала ферма «Пахарь» в Брянской области, которая занималась реализацией сельхозпродукции. Бизнес был ликвидирован в конце 2017 года. С 2023 года Бегак руководит строительной компанией «Фронтон», которая зарегистрирована в Троицке. За 2023 год прибыль этого бизнеса составила 15,2 миллиона рублей.

Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова

Брак с Ивлеевой стал для Бегака третьим. Первой его женой была фотограф Виталина Строкач. В 2016 году у пары родилась дочь Василиса. Супруги расстались через несколько лет, инициатором развода выступил телеведущий. За несколько месяцев до женитьбы на Ивлеевой, в октябре 2024 года, Бегак развелся с моделью и участницей международных конкурсов красоты Анастасией Абрютиной. Их брак продлился два года.

Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова

Как оказалось, Настя и Филипп расписались в Мурманске, после чего отправились в путешествие по Заполярью. В беседе с телеграм-каналом «Беспощадный пиарщик» Настя рассказала, что они планируют сыграть свадьбу позже. Для родителей Насти и Филиппа новость о браке стала неожиданностью. Мать Бегака Дарья Семёнова призналась, что не знала о его отношениях с Ивлеевой, а отец Насти сказал, что даже не знаком с возлюбленным дочери.

Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова

Перемены в личной жизни Ивлеевой активно обсуждают в телеграме: «Вообще Настюшка-Опасность — настоящий Джокер. Считается, что самым оскорбившимся на "голую вечеринку" и тем человеком, чей голос прозвучал весомо для принимающих решения, был как раз Никита Михалков. А теперь хоба, и она уже в его семье, пусть и на дальних подступах», — написали в телеграм-канале «Героиня Татлера», пошутив, что скоро Ивлеева снимется в кино у Надежды Михалковой.

Телеграм-канал «Светский хроник» выяснил, что сам Филипп Бегак тоже был в центре скандалов, пусть и с меньшим общественным резонансом: он через суд выяснял отношения с бывшей женой: «Предыдущий брак мужа Насти Ивлеевой закончился скандалом. Жена через суд требовала алименты на дочь, а он — право видеться с ребёнком. Вот такие "Правила жизни" Филиппа Бегака на телеканале "Культура"».
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Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова фотографии
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