Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

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Британская комедийная драма о семье и самоопределении

Два мира — два вампира: Дамиан Льюис против самого себя в фильме «Вампиры легкого поведения»

Красное и чёрное: Анна Седокова, Юра Борисов и Сергей Безруков

Какие проекты получили финансирование и какие не получили

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре

«Планы у меня — выжить. Я борюсь со старостью»: Евгений Петросян о жене и детях

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса