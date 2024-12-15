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Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

15 декабря
2024 год

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15 декабря 2024
Ирина Темичева, исполнительница главной роли в фильме «Право на лево», а также известная по сериалам «Кухня» и «Мокрые майки», в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась, что два года назад стала мамой.

Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

«Я долго не решалась рассказать об этом во всеуслышание. Хочу сообщить: 23 июля 2022 года я стала мамой… У меня сын, самый прекрасный мой сын», — заявила она, добавив, что назвала малыша Артёмом. Темичева объяснила, что «долго и болезненно шла к материнству», поэтому не сообщала о беременности и никогда не показывала ребенка. Но на этот раз актриса сделала исключение и привела сына в студию, а спустя несколько дней опубликовала фотографии с ним в социальных сетях.

Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

Отцом ребенка является её муж, продюсер и создатель коллектива «Арина и Размер project» Виктор Бондарюк. «Сын — это лучшее, что могло со мной случиться. Он классный, активный, открытый, добрый, хулиганистый в меру. Это лучший подарок мне от моего мужа», — подчеркнула Ирина.
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Кухня (все сезоны)Мокрые майкиПраво на лево

фотографии >>
Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой фотографии
Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой фотографии
Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой фотографии
Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой фотографии
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