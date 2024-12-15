Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

Ирина Темичева
, исполнительница главной роли в фильме «Право на лево»
, а также известная по сериалам «Кухня»
и «Мокрые майки»
, в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась, что два года назад стала мамой.
«Я долго не решалась рассказать об этом во всеуслышание. Хочу сообщить: 23 июля 2022 года я стала мамой… У меня сын, самый прекрасный мой сын»
, — заявила она, добавив, что назвала малыша Артёмом. Темичева объяснила, что «долго и болезненно шла к материнству», поэтому не сообщала о беременности и никогда не показывала ребенка. Но на этот раз актриса сделала исключение и привела сына в студию, а спустя несколько дней опубликовала фотографии с ним в социальных сетях.
Отцом ребенка является её муж, продюсер и создатель коллектива «Арина и Размер project» Виктор Бондарюк
. «Сын — это лучшее, что могло со мной случиться. Он классный, активный, открытый, добрый, хулиганистый в меру. Это лучший подарок мне от моего мужа»
, — подчеркнула Ирина.
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