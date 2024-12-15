«Это символический привет от папы»: Марьяна Спивак рассказала о потере отца и съёмках в сериале «Мамонты»

9 декабря в онлайн-кинотеатре Okko
вышел комедийный сериал «Мамонты»
— о борьбе пенсионера и его внучки с кибермошенниками. В интервью журналу Hello!
исполнители главных ролей Юрий Стоянов
и Марьяна Спивак
рассказали о совместной работе.
Актриса призналась, что незадолго до съёмок её отец Тимофей Спивак
ушёл из жизни: «Когда мне прислали сценарий, я была в Питере на съёмках — нужно было записать самопробы и отправить. Сюжет показался мне близким, родным. Незадолго до этого ушёл из жизни мой папа, и это будто символический привет от него — раньше у меня не было ролей, раскрывающих отношения отцов и детей. А тут ещё Николай Николаевич так классно прописан, ну копия моего отца! Шуточки, приговорочки, цитаты, уход от ответа — так узнаваемо, всё из наших с ним взаимоотношений, и мне хотелось это сыграть. Ведь у всех так бывает с родителями: в какой-то момент не они, а ты становишься главой семьи, тащишь всё на себе — работу, дом, быт, проблемы. Порой хочешь сдаться, но не можешь — есть те, кто от тебя зависит»
.
Марьяна также отметила, что отец мог бы приревновать её к экранному папе в исполнении Юрия Стоянова: «Мы с Юрием Николаевичем очень сошлись. Я его по-дочернему опекала, а он заботился обо мне как отец. Он профессиональный артист и классный человек, мне было в кайф. Думаю, увидев нашу связь на площадке, мой папа приревновал бы к нему»
.
Как оказалось, Юрий Стоянов был знаком с отцом актрисы со времён учёбы в ГИТИСе: «Я помню отца Марьяны, Тимофея Спивака. Мы встречались в ГИТИСе: я учился на первом курсе, а он на третьем. Это был красивый, высокий, статный мужчина, старше своих однокурсников, очень стильно одетый. Его было видно с другого конца коридора»
, – рассказал актёр.
«Да, он всегда был самым красивым. Сердцеед настоящий. Все дамы вокруг — стюардессы, официантки, гардеробщицы — были под влиянием его очарования. Хотя у вас, Юрий Николаевич, тоже есть эта черта — всех обаять, чем-то угостить. Можно сказать, мой партнёр — тоже вымирающий вид мужчин, у которого осталось ещё то самое трепетное отношение к женщине и исключительная интеллигентность»
, – ответила Марьяна.
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