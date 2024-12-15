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«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям

15 декабря
2024 год

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15 декабря 2024
В онлайн-кинотеатре Okko вышел комедийный сериал «Мамонты» — о борьбе пенсионера и его внучки с кибермошенниками. В интервью Юрий Стоянов, исполнитель главной роли, признался, что в отличие от своего персонажа разбирается в гаджетах и технологиях.

«Никогда не напишу хор или пон»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям

«Я с гаджетами — на ты. Много лет был режиссером, поэтому разбираюсь в технологиях съемки и монтажа. Дома у меня есть студия звукозаписи, где все заставлено приборами и микрофонами. Кроме того, я, наверное, первый из артистов, кто пересел в электромобиль, причем уже два года назад. Иду в ногу со временем! Я «мамонт» только в том смысле, что даже в переписке в мессенджерах по старинке расставляю все знаки препинания, причем даже такие, как запятая с тире или точка с запятой. Никогда не напишу сокращенно «хор» или «пон».
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«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям фотографии
«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям фотографии
«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям фотографии
«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям фотографии
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