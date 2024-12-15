«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям

В онлайн-кинотеатре Okko вышел комедийный сериал «Мамонты»
— о борьбе пенсионера и его внучки с кибермошенниками. В интервью Юрий Стоянов
, исполнитель главной роли, признался, что в отличие от своего персонажа разбирается в гаджетах и технологиях.
«Я с гаджетами — на ты. Много лет был режиссером, поэтому разбираюсь в технологиях съемки и монтажа. Дома у меня есть студия звукозаписи, где все заставлено приборами и микрофонами. Кроме того, я, наверное, первый из артистов, кто пересел в электромобиль, причем уже два года назад. Иду в ногу со временем! Я «мамонт» только в том смысле, что даже в переписке в мессенджерах по старинке расставляю все знаки препинания, причем даже такие, как запятая с тире или точка с запятой. Никогда не напишу сокращенно «хор» или «пон»
.
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