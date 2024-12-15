Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч

В преддверии Нового года по столицам традиционно идёт волна светских раутов, модных презентаций и праздничных кинопремьер. Так 12 декабря столичной публике представили новую коллаборацию «Аэрофлота» и бренда одежды MONOCHROME. Среди гостей были Рузиль
и Азиза Минекаевы
, Катя Кабак
, Ксения Суркова
, Слава Копейкин
, Ася Резник
и другие.
фото: Рузиль и Азиза Минекаевы
фото: Катя Кабак
фото: Ксения Суркова
фото: Ася Резник с подругой
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева
9 декабря в Саудовской Аравии на фестивале Red Sea состоялась премьера фильма Джона Краули «Время жить»
. На показе встретились Бенедикт Камбербэтч
, Эндрю Гарфилд
и Джереми Реннер
. А уже 12 декабря состоялась церемония закрытия фестиваля, которую посетили Сара Джессика Паркер
, Эйса Гонсалес
и другие.
фото: Бенедикт Камбербэтч
фото: Эндрю Гарфилд
фото: Джереми Реннер
фото: Сара Джессика Паркер
фото: Эйса Гонсалес
11 декабря накануне своего 45-летия музыкант EMIN собрал родственников и друзей в Государственном Кремлёвском Дворце, где уже по традиции в преддверии дня рождения отыграл масштабный сольный концерт. Среди гостей были Ксения Собчак
, Гарик Харламов
, Сергей Бурунов
, Гоша Куценко
, Дмитрий Маликов
, Дима Билан
и другие.
фото: Ксения Собчак и Яна Рудковская
фото: Гарик Харламов и Сергей Бурунов
фото: Гоша Куценко
фото: Елена и Дмитрий Маликовы
фото: Дима Билан
фото: Юлия Барановская и Егор Крид
В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма Роберта Эггерса «Носферату»
. Картину представили исполнители главных ролей Лили-Роуз Депп
, Эмма Коррин
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Уиллем Дефо
, Билл Скарсгард
и Николас Холт
.
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Эмма Коррин
фото: Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Роберт Эггерс, Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард и Николас Холт
9 декабря основательницу арт-комьюнити VI Community Ирину Вольскую
в столичный бар «Шаляпин» пришли поздравить с днем рождения Ксения Собчак, Юлия Снигирь
и другие.
фото: Ирина Вольская и Ксения Собчак
фото: Юлия Снигирь
В тот же вечер журнал «Сноб» назвал имена победителей 13-й ежегодной премии «Сделано в России». В гостинице «Метрополь» были Александр Цыпкин
, Владимир Канухин
, Антон Маслов
.
фото: Александр Цыпкин
фото: Владимир Канухин
фото: Антон Маслов
На премьере сериала «Мамонты»
о пенсионере, решившем дать отпор телефонным мошенникам, встретились исполнители главных ролей Юрий Стоянов
и Лиза Ищенко
, а также Мила Ершова
.
фото: Егор Павлычев, Лиза Ищенко, Михаил Чистов и Тимофей Кочнев
фото: Юрий Стоянов
фото: Мила Ершова
фото: Тимофей Кочнев
11, 12 и 13 декабря на ЦСКА Арене прошли премьерные показы нового масштабного шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей». Среди первых зрителей шоу были Марк Богатырёв
, Дмитрий Чеботарёв
, Аркадий Укупник
с супругой и другие.
фото: Аркадий Укупник с супругой
фото: Дмитрий Чеботарёв
фото: Екатерина Волкова с дочерью фото: Марк Богатырёв с сыном
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