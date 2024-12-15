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Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч

15 декабря
2024 год

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15 декабря 2024
В преддверии Нового года по столицам традиционно идёт волна светских раутов, модных презентаций и праздничных кинопремьер. Так 12 декабря столичной публике представили новую коллаборацию «Аэрофлота» и бренда одежды MONOCHROME. Среди гостей были Рузиль и Азиза Минекаевы, Катя Кабак, Ксения Суркова, Слава Копейкин, Ася Резник и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Рузиль и Азиза Минекаевы

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Катя Кабак

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Ксения Суркова

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Ася Резник с подругой

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева

9 декабря в Саудовской Аравии на фестивале Red Sea состоялась премьера фильма Джона Краули «Время жить». На показе встретились Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Гарфилд и Джереми Реннер. А уже 12 декабря состоялась церемония закрытия фестиваля, которую посетили Сара Джессика Паркер, Эйса Гонсалес и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Бенедикт Камбербэтч

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Эндрю Гарфилд

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Джереми Реннер

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Сара Джессика Паркер

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Эйса Гонсалес

11 декабря накануне своего 45-летия музыкант EMIN собрал родственников и друзей в Государственном Кремлёвском Дворце, где уже по традиции в преддверии дня рождения отыграл масштабный сольный концерт. Среди гостей были Ксения Собчак, Гарик Харламов, Сергей Бурунов, Гоша Куценко, Дмитрий Маликов, Дима Билан и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Ксения Собчак и Яна Рудковская

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Гарик Харламов и Сергей Бурунов

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Гоша Куценко

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Елена и Дмитрий Маликовы

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Дима Билан

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Юлия Барановская и Егор Крид

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма Роберта Эггерса «Носферату». Картину представили исполнители главных ролей Лили-Роуз Депп, Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо, Билл Скарсгард и Николас Холт.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Лили-Роуз Депп

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Эмма Коррин

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Роберт Эггерс, Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард и Николас Холт

9 декабря основательницу арт-комьюнити VI Community Ирину Вольскую в столичный бар «Шаляпин» пришли поздравить с днем рождения Ксения Собчак, Юлия Снигирь и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Ирина Вольская и Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Юлия Снигирь

В тот же вечер журнал «Сноб» назвал имена победителей 13-й ежегодной премии «Сделано в России». В гостинице «Метрополь» были Александр Цыпкин, Владимир Канухин, Антон Маслов.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Александр Цыпкин

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Владимир Канухин

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Антон Маслов

На премьере сериала «Мамонты» о пенсионере, решившем дать отпор телефонным мошенникам, встретились исполнители главных ролей Юрий Стоянов и Лиза Ищенко, а также Мила Ершова.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Егор Павлычев, Лиза Ищенко, Михаил Чистов и Тимофей Кочнев

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Юрий Стоянов

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Мила Ершова

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Тимофей Кочнев

11, 12 и 13 декабря на ЦСКА Арене прошли премьерные показы нового масштабного шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей». Среди первых зрителей шоу были Марк Богатырёв, Дмитрий Чеботарёв, Аркадий Укупник с супругой и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Аркадий Укупник с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Дмитрий Чеботарёв

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Екатерина Волкова с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч
фото: Марк Богатырёв с сыном
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   15.12.2024 - 22:15
Ну и образ у Эммы Коррин, такое впечатление, что она простудила уши и решила их платком перевязать ахах, умора. Выглядит максимально странно. А Стоянов так постарел, выглядит уставшим, но оно и не удивительно,... читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч фотографии
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