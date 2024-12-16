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«Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса»: Райан Рейнольдс признался, что не хочет приучать детей к роскоши

16 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2024
48-летний Райан Рейнольдс поделился переживаниями: они с женой Блейк Лайвли не хотят приучать детей к роскошной жизни, несмотря на их привилегированное положение.

«Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса»: Райан Рейнольдс признался, что не хочет приучать детей к роскоши

«Мы стараемся растить их в обычных условиях. Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса, и я помню, когда дети были совсем маленькими, я часто думал или говорил: "О боже, в детстве у меня никогда не было таких подарков" или "Я никогда не мог позволить себе такую роскошь, как заказать еду навынос"», — рассказал актёр в интервью The Hollywood Reporter.

Однако пара не навязывает чувство вины своим детем за то, что они живут в достатке: «Теперь я осознал, что это не их заботы. У них уже есть сильное чувство эмпатии. Думаю, что если наши дети могут сопереживать другим людям и детям, то мы делаем всё правильно. Но да, это по-другому. Когда я был маленьким, было нормально уйти из дома ранним утром и вернуться к закату», – заключил актёр. Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вместе уже 13 лет и воспитывают четырёх дочерей: Джеймс, Инес, Бетти и Олин.
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«Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса»: Райан Рейнольдс признался, что не хочет приучать детей к роскоши фотографии
«Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса»: Райан Рейнольдс признался, что не хочет приучать детей к роскоши фотографии
«Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса»: Райан Рейнольдс признался, что не хочет приучать детей к роскоши фотографии
«Мы с женой выросли в семьях из рабочего класса»: Райан Рейнольдс признался, что не хочет приучать детей к роскоши фотографии
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