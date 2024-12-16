«Нужен был русский»: Гоша Куценко мог сняться у Тарантино

Гоша Куценко
стал гостем нового выпуска «Шоу Воли» и рассказал, что мог прославиться в Голливуде. Ведущий Павел Воля
попросил актёра прокомментировать слухи: правда ли он мог сняться в одном фильме с Брэдом Питтом
и не снялся. Куценко подробно изложил, как всё было.
«Дважды, кстати, мог сняться с ним! Один раз была новогодняя история. Мы с музыкальной группой улетели на концерт в Исландию, в Рейкьявик, это было с 2007 на 2008 год. Была нелётная погода, сели в другом аэропорту, и тут кто-то сказал, что в бизнес-зале сидит Тарантино. Я был с ним знаком, мы познакомились в 2003 году в Москве на фестивале ММКФ, когда он привозил «Убить Билла 2». Познакомились, я ему рассказал всё о себе… Когда я его увидел в аэропорту, он меня узнал. Говорит: «“Никита привет, как ты? Я помню тебя!“»
— вспомнил Куценко.
«Он говорит: “Я собираюсь снимать «Бесславных ублюдков». Там должен быть русский“. Он мне рассказал о фильме, я был в шоке. И тут ему говорят, что нашли борт, он улетает в Рейкьявик. Он предложил забрать меня с собой. Говорю, я не один, со мной восемь музыкантов, не могу бросить своих. Он: “Я заберу всех, полетели!“ Я обрадовался, побежал к музыкантам, они пили в баре, их забрал, это было сложно, они с вещами. Мы пришли в бизнес, а он улетел»
. Но была и вторая возможность попасть в Голливуд: «Мне прислали текст на пробы в фильм “Война миров Z“ с Брэдом Питтом, я не смог физически выучить текст. Так и не смог записать пробы, их записал Костя Хабенский и даже снялся в фильме. Но его вырезали»
, — с сожалением сказал он.
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