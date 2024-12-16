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«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе

16 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2024
Мерьем Узерли вернулась на экраны в новом проекте «RU: Кухня по-турецки», где ей досталась роль владелицы ресторана, которую предаёт супруг. Рассуждая о работе над сериалом, Мерьем Узерли посоветовала женщинам ценить и не давать себя в обиду.

«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе

«Сможет ли женщина исправить такого мужчину или стоит просто уйти? Если вы вместе с тем, кто вас унижает, нужно спросить себя, почему вы это ему позволяете. Вы должны ценить себя настолько, чтобы человек, который вас оскорбляет, чувствовал себя обязанным извиниться и приложить усилия, чтобы изменить себя, чтобы это больше не повторилось. Но если он продолжает и дальше себя так вести, я бы посоветовала разобраться в границах допустимого и двигаться дальше. Я считаю, что человек меняется не потому, что мы хотим его изменить. Он может измениться только в том случае, если сам этого захочет».

«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе

Актриса и сама не раз сталкивалась с предательством. Во время съёмок «Великолепного века» Мерьем встречалась с неким Джаном Атешем, который по началу проявлял к ней заботу и любовь, но постепенно стал манипулировать чувствами актрисы и унижать её. А когда Джан узнал о беременности Мерьем, то вовсе потребовал сделать аборт. К счастью, Узерли нашла в себе силы уйти от тирана. Она вернулась к родителям в Германию, где родила дочь Лару. Позже выяснилось, что Атеш был финансовым аферистом, а сейчас находится в розыске.

«Почему я согласилась на роль в „RU: Кухня по-турецки“? Из-за Рейян, моей героини. Её взлеты и падения, её путь, её собственная эмоциональная система, её сильная позиция… В общем, мне очень понравилась история. Здесь есть всё… Молодежь, люди среднего возраста и зрелые люди… И каждый по-разному пытается справиться со своими проблемами. А ещё у нас сложилась отличная команда», — поделилась Узерли.
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«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе фотографии
«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе фотографии
«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе фотографии
«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе фотографии
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