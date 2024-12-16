«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе

анонс

«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино

Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч

15 декабря

«Никогда не напишу "хор" или "пон"»: Юрий Стоянов об адаптации к трендам и технологиям

Актёр идёт в ногу со временем, но только не в мессенджерах