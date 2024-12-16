«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино

Марина Кравец
сыграла одну из главных ролей в новогоднем блокбастере «Небриллиантовая рука»
по мотивам культовой советской комедии Леонида Гайдая
. В интервью журналу «Собака.ru» актриса поделилась
мыслями о тренде на переосмысление советской классики.
Фильмы по мотивам советского кино выходят под Новый год уже третий раз: были «Иван Васильевич меняет всё»
и «Самоирония судьбы»
, сейчас — «Небриллиантовая рука». А режиссёр «Слова пацана» Жора Крыжовников
в сентябре заявил
, что будет снимать сериал
по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
. Марина считает, что теперь вместо книг основой сценария становятся советские картины.
«Сначала режиссёры брали за основу книги и снимали по ним фильмы. Кстати, тоже часто получали отзывы от публики — «книга лучше, фильм никуда не годится». Чуть позже, когда, грубо говоря, почти все известные произведения экранизировали, начали снимать фильмы по мотивам уже вышедшего кино — переосмысливать его, перепрочитывать. Канал ТНТ попробовал это сделать несколько лет назад и поставил довольно высокую планку.
Мы стараемся привнести нечто новое, актуальный юмор и современные реалии, чтобы это было занимательно, интересно, но при этом со смыслом и с большим уважением к первоисточнику. Привлекаем звёзд, чтобы они украсили проект своим участием и песнями. Наша главная задача — создать праздничное настроение, потому что всё же это новогодний фильм. Хочется работать на качественном уровне, не пользуясь тривиальными и шаблонными ходами. Я хочу сама остаться довольной проделанной работой и в будущем пересматривать наш проект, показывать его своим детям»
.
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