Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино

16 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2024
Марина Кравец сыграла одну из главных ролей в новогоднем блокбастере «Небриллиантовая рука» по мотивам культовой советской комедии Леонида Гайдая. В интервью журналу «Собака.ru» актриса поделилась мыслями о тренде на переосмысление советской классики.

«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино

Фильмы по мотивам советского кино выходят под Новый год уже третий раз: были «Иван Васильевич меняет всё» и «Самоирония судьбы», сейчас — «Небриллиантовая рука». А режиссёр «Слова пацана» Жора Крыжовников в сентябре заявил, что будет снимать сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит». Марина считает, что теперь вместо книг основой сценария становятся советские картины.

«Сначала режиссёры брали за основу книги и снимали по ним фильмы. Кстати, тоже часто получали отзывы от публики — «книга лучше, фильм никуда не годится». Чуть позже, когда, грубо говоря, почти все известные произведения экранизировали, начали снимать фильмы по мотивам уже вышедшего кино — переосмысливать его, перепрочитывать. Канал ТНТ попробовал это сделать несколько лет назад и поставил довольно высокую планку.

«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино

Мы стараемся привнести нечто новое, актуальный юмор и современные реалии, чтобы это было занимательно, интересно, но при этом со смыслом и с большим уважением к первоисточнику. Привлекаем звёзд, чтобы они украсили проект своим участием и песнями. Наша главная задача — создать праздничное настроение, потому что всё же это новогодний фильм. Хочется работать на качественном уровне, не пользуясь тривиальными и шаблонными ходами. Я хочу сама остаться довольной проделанной работой и в будущем пересматривать наш проект, показывать его своим детям».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Советское кино
персоны
Леонид ГайдайМарина КравецЖора Крыжовников
фильмы
Иван Васильевич меняет всё!Москва слезам не веритМосква слезам не веритНебриллиантовая рукаСамоИрония судьбы!Слово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино фотографии
«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино фотографии
«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино фотографии
«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тулкун Таджиев
13 декабря ушёл из жизни актёр Тулкун Таджиев.
Николай Ледовских
12 декабря ушёл из жизни актёр Николай Ледовских.
Людмила Тарасова
7 декабря ушла из жизни актриса Людмила Тарасова.

День рождения >>

Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Валерий Ошомков
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Бибигуль Тулегенова
Тарас Цымбалюк
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Тео Джеймс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен