Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка

Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
Лайфстайл
28-летняя Анна поделилась новостью в социальных сетях
Новости кино
Создатели «Уоллеса и Громита» лепят покемонов, а школьницы переживают конец света
Новости кино
На больших экранах с 1 января
Интервью
О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии
Главная тема
Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано
Спутник телезрителя
14 декабря, 23:35, Первый канал
Интервью
Режиссер, креативный продюсер и сценарист «Жуков» – о новом сезоне, развитии героев и стабильности в отдельно взятой деревне
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