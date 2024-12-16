Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка

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Лайфстайл Дочь Анастасии Заворотнюк ждёт первенца 28-летняя Анна поделилась новостью в социальных сетях

Новости кино Сила гориллы, монолог фармацевта и юбилей «Ванпанчмена»: главные новости аниме за неделю Создатели «Уоллеса и Громита» лепят покемонов, а школьницы переживают конец света

Новости кино Перед показами фильма «Финист. Первый богатырь» зрители увидят новогодние приключения Чебурашки На больших экранах с 1 января

Интервью Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная» О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии

Главная тема Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано

Спутник телезрителя «Самый лучший босс»: Дед Бардем и заводчане 14 декабря, 23:35, Первый канал