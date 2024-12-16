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Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка

16 декабря
2024 год

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16 декабря 2024
Николь Кидман хотела отказаться от карьеры актрисы после рождения третьего ребёнка в 2008 году. Об этом она рассказала в интервью CBS.

Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка

«Когда родилась Сандей, я подумала: “Ну, теперь я уже почти закончила“. Но моя мама сказала: “Я бы не отказывалась полностью. Просто послушай меня. Продолжай двигаться вперед. Я не говорю, что ты должна делать это на том же уровне, на котором ты это делаешь, но я бы не отказывалась от карьеры полностью“», ― вспоминает Кидман. Тогда актриса переехала в Нэшвилл и жила на ферме. Она решила прислушаться к совету мамы и уже спустя три года получила свою третью номинацию на «Оскар» ― за главную роль в фильме «Кроличья нора». Позже актриса снялась в таких картинах, как «Притворись моей женой», «Хемингуэй и Геллхорн» и «Порочные игры».
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Кроличья нораПритворись моей женойСтокерХемингуэй и Геллхорн

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Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка фотографии
Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка фотографии
Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка фотографии
Николь Кидман хотела закончить карьеру после рождения третьего ребёнка фотографии
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