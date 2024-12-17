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Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов

17 декабря
2024 год

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17 декабря 2024
16 декабря московскому бомонду вновь пришлось выбирать между тремя крупными светскими событиями: премьерой приквела к «13 Клинической», рождественским ужином Яндекса и премьерой комедии «Братья». Пока актёры смотрели сериал про клинику для одержимых, эстрада и тележурналисты поздравляли Марка Горобца, Дениса Дорохова и Филиппа Киркорова с премьерой комедии о восстановлении родственных связей.

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Филипп Киркоров

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Денис Дорохов

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Марк Горобец и Александрина Олексюк

Среди гостей премьеры были Люся Чеботина, Севиль, Валерия, Ани Лорак, Тина Канделаки, Юлия Паршута, Дмитрий Шепелев, Гарик Харламов и Агата Муцениеце.

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Валерия

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Яна Рудковская

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Тина Канделаки

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Юлия Паршута

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Гарик Харламов

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Софья Каштанова

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Дмитрий Шепелев

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Люся Чеботина

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Ани Лорак

Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов
фото: Севиль

«Братья» в прокате с 19 декабря 2024 года.

«Братья». Трейлер №2
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Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов фотографии
Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов фотографии
Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов фотографии
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