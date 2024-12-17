Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов

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«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Позже Картозия обратился с аналогичным заявлением против Андреасяна

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака

Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии