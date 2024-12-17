Зита и Гита: Тина Канделаки, Филипп Киркоров и Гарик Харламов

16 декабря московскому бомонду вновь пришлось выбирать между тремя крупными светскими событиями: премьерой приквела к «13 Клинической»
, рождественским ужином Яндекса и премьерой комедии «Братья»
. Пока актёры смотрели сериал про клинику для одержимых, эстрада и тележурналисты поздравляли Марка Горобца
, Дениса Дорохова
и Филиппа Киркорова
с премьерой комедии о восстановлении родственных связей.
фото: Филипп Киркоров
фото: Денис Дорохов
фото: Марк Горобец и Александрина Олексюк
Среди гостей премьеры были Люся Чеботина
, Севиль
, Валерия
, Ани Лорак
, Тина Канделаки
, Юлия Паршута
, Дмитрий Шепелев
, Гарик Харламов
и Агата Муцениеце
.
фото: Валерия
фото: Яна Рудковская
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце
фото: Тина Канделаки
фото: Юлия Паршута
фото: Гарик Харламов
фото: Софья Каштанова
фото: Дмитрий Шепелев
фото: Люся Чеботина
фото: Ани Лорак
«Братья» фото: Севиль
в прокате с 19 декабря 2024 года.
«Братья». Трейлер №2
обсуждение >>