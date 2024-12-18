Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков

16 декабря у завсегдатаев светской хроники разбегались глаза от вариантов досуга на вечер. Можно было выбирать между премьерой мистического сериала «13 Клиническая. Начало»
и комедией про принца и нищего «Братья»
с Киркоровым в главной роли (некоторые умудрились попасть на обе премьеры). А те, кто решил не терзать понапрасну глаза, зашли на рождественский вечер, организованный сервисом "Яндекс Книги" в особняке на Волхонке. Таких, к слову, оказалось немало: Софья
и Константин Эрнст
, Катя Варнава
, Матвей Лыков
, Наталья Подольская
, Юлианна Караулова
и другие.
фото: Софья и Константин Эрнст
фото: Наталья Подольская
фото: Катя Варнава
фото: Юлианна Караулова
фото: Матвей Лыков
фото: Стас Круглицкий фото: Анна Александрова
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