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Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков

18 декабря
2024 год

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18 декабря 2024
16 декабря у завсегдатаев светской хроники разбегались глаза от вариантов досуга на вечер. Можно было выбирать между премьерой мистического сериала «13 Клиническая. Начало» и комедией про принца и нищего «Братья» с Киркоровым в главной роли (некоторые умудрились попасть на обе премьеры). А те, кто решил не терзать понапрасну глаза, зашли на рождественский вечер, организованный сервисом "Яндекс Книги" в особняке на Волхонке. Таких, к слову, оказалось немало: Софья и Константин Эрнст, Катя Варнава, Матвей Лыков, Наталья Подольская, Юлианна Караулова и другие.

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Софья и Константин Эрнст

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Наталья Подольская

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Катя Варнава

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Юлианна Караулова

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Матвей Лыков

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Стас Круглицкий

Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков
фото: Анна Александрова
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13 комментариев