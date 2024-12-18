Яндекс. Сказка: Катя Варнава, Софья Эрнст и Матвей Лыков

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«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Позже Картозия обратился с аналогичным заявлением против Андреасяна

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

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Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии