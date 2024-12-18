Настасья Самбурская запустила собственный бренд одежды

О намерении запустить собственный бренд одежды Настасья Самбурская заявила ещё в конце мая в интервью своей подруге, специалисту в области fashion-индустрии Ксении Соловьёвой.
фото: Ксения Соловьёва и Настасья Самбурская
«Я люблю одеваться. Я люблю наряды. Платьишки. И готова переодеваться по 50 раз в день. Заниматься пошивом, выбором тканей — мне это всё дико нравится. Поэтому мы со Светой приняли решение шить платья. То что я буду носить, любить и показывать». Актриса также вспомнила, что давно подбиралась с этой идеей к Соловьёвой, но та ей отказывала, ссылаясь на то, что не хочет работать с друзьями. Однако в итоге подруги запустили процесс и Настасья представила первую коллекцию их бренда «Actress», которая отражает стиль самой Настасьи последних лет — очень женственные ретро-наряды силуэта 40-х годов. Самбурская отвечает за разработку дизайна и подбор материалов, а Соловьёва — за организацию производственного процесса.
«Моей главной задачей было сделать все настолько красиво, качественно и честно, чтобы иметь каждую вещь из коллекции в своем гардеробе и с гордостью это всё носить! Так и получилось! Мы пока не делаем вещи большими тиражами, а потихоньку знакомимся с нашими покупателям!», — написала актриса в соцсетях.
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