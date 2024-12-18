Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries

Владислав Бакальчук, о существовании которого россияне узнали благодаря скандалу с «реорганизацией» компании Wildberries, анонсировал начало работы над фильмом-байопиком о компании.
«Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной — со всеми взлётами и падениями, любовью и крепкой семьёй, кризисами и победами. В ней есть всё: яркие герои, хрестоматийные злодеи и главное — счастливый финал, в котором я уверен на все сто.
Рабочее название фильма — «Дикие ягодки». Бюджет картины оценивается в 200 миллионов рублей. Сейчас команда готовит заявку на софинансирование в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа».
Сценарий фильма будет основан на воспоминаниях Владислава, семейных архивах и рассказах друзей. Владислав также добавил, что уже вовсю ведет переговоры с продюсерами и режиссёрами. А чтобы подогреть интерес подписчиков к разборкам с бывшей женой будущему фильму, Владислав раскрыл хитросплетения одного из эпизодов — появления IT-отдела компании.
фото: Татьяна Ким и Владислав Бакальчук
В конце сентября Владислав сравнил себя с Доном Корлеоне, добавив, что один из любимых фильмов стал для него «настоящим пособием по жизни». «События, которые сейчас происходят со мной, будто зеркально отражают сцены из фильма. Так же как Дон Корлеоне, я столкнулся с предательством тех, кого считал семьей, с попытками вытолкнуть меня из бизнеса и с открытыми атаками на мою репутацию».
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