Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries

18 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
18 декабря 2024
Владислав Бакальчук, о существовании которого россияне узнали благодаря скандалу с «реорганизацией» компании Wildberries, анонсировал начало работы над фильмом-байопиком о компании.

«Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной — со всеми взлётами и падениями, любовью и крепкой семьёй, кризисами и победами. В ней есть всё: яркие герои, хрестоматийные злодеи и главное — счастливый финал, в котором я уверен на все сто.

Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries

Рабочее название фильма — «Дикие ягодки». Бюджет картины оценивается в 200 миллионов рублей. Сейчас команда готовит заявку на софинансирование в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа».

Сценарий фильма будет основан на воспоминаниях Владислава, семейных архивах и рассказах друзей. Владислав также добавил, что уже вовсю ведет переговоры с продюсерами и режиссёрами. А чтобы подогреть интерес подписчиков к разборкам с бывшей женой будущему фильму, Владислав раскрыл хитросплетения одного из эпизодов — появления IT-отдела компании.

Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries
фото: Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

В конце сентября Владислав сравнил себя с Доном Корлеоне, добавив, что один из любимых фильмов стал для него «настоящим пособием по жизни». «События, которые сейчас происходят со мной, будто зеркально отражают сцены из фильма. Так же как Дон Корлеоне, я столкнулся с предательством тех, кого считал семьей, с попытками вытолкнуть меня из бизнеса и с открытыми атаками на мою репутацию».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
TanaS   18.12.2024 - 12:24
Надеюсь, Бакальчука не Кологривый будет играть читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
бизнесденьги
фильмы
Крёстный отец

фотографии >>
Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries фотографии
Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries фотографии
Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries фотографии
Крёстный отец и Дикие ягодки: Владислав Бакальчук начал работу над фильмом о компании Wildberries фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Денис Власенко
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Эшли Бенсон
Бетти Грэйбл
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен