«Люди шутят, чтобы унять страх»: Леонид Барац о старении и смерти

По случаю выхода фильма «Один день в Стамбуле»
участник «Квартета И» Леонид Барац
дал большое интервью изданию «OK!»
, в котором коснулся темы старения и смерти. Персонажи фильма приезжают в Стамбул, чтобы отдохнуть на яхте своего друга, но по приезде выясняется, что друг скоропостижно скончался. И этот короткий отпуск на борту яхты превращается в стихийные поминки — с воспоминаниями, рассуждениями и шутками, в том числе на тему смерти.
Для Леонида и его соавторов тема смерти не является запретной для обшучивания, наоборот, по мнению, артиста, только юмор помогает подобраться ближе к столь волнующим и глубоким темам.
«Я готов шутить по этому поводу, я не суеверен в этом смысле. Мне кажется, чем глубже тема, — а смерть уж насколько глубокая! — тем ярче шутка, тем ярче ирония. Это же про осваивание: так проще понять, если ты с иронией к этому относишься. Ну и страх унять какой-то. Люди часто шутят для того, чтобы освоить тему — так проще к ней подобраться»
.
К старости 53-летний Леонид относится с не меньшим спокойствием, отмечая, что у каждого возраста есть как свои ограничения, так и преимущества: «Ну стареем, ну что тут. Это такая неизбежная штука, над которой тоже неплохо бы шутить. И мы это делали, еще не начав стареть, — готовились! Не знаю, я себя хорошо чувствую. Разным людям разный возраст идет. Я нормально себя ощущаю в 53, мне кажется, мне пока идёт мой возраст. Но есть какие-то вещи, которые меня раздражают в себе же. Я чего-то перестал мочь. А так как я — человек, долго принимающий неприятности, я за это цепляюсь. Как же так, я ведь мог прокинуть мяч и убежать! Да, скорость ног уже не та, но есть скорость мозгов и накопленный опыт. Я получаю от этого удовольствие. Ни в одном из возрастов я себя не чувствовал таким, как сейчас принято говорить — ненавижу это слово, — ресурсным»
.
«Раньше у меня была болезнь
(Леонид имеет в виду затяжную депрессию
на фоне проблем в личной жизни — прим. ред.), на которой мы, правда, заработали много денег. Этой болезнью была невозможность пройти моральную дилемму, меня это мучило, я вибрировал. Сейчас не вибрирую, сейчас уже знаю. Не всегда, конечно, но сейчас значительно проще даются решения».
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