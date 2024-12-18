Александр Петров впервые станет отцом

Александр Петров
и его супруга Виктория ждут первенца — эту новость актёр сообщил в запретграме, опубликовав фотографию с беременной женой. Супругов уже поздравили Сарик Андреасян
, Лиза Моряк
(которая сама беременна
вторым ребёнком) и Анна Цуканова-Котт
, а ведущий Константин Анисимов
отметил, что супруги успели "вписаться" в Год Семьи.
Компульсивная женитьба
Александра Петрова, о которой все, включая друзей и близких актёра (в частности, актриса Стася Милославская
, которая думала
, что они всё ещё встречаются), узнали из его лихорадочного поста, вызвала у публики гамму чувств, начиная с всеобщего удивления. Некоторые коллеги, например, Кристина Асмус
, Саша Бортич
и Катя Варнава
осудили Петрова за жестокость по отношению к Милославской.
У многих мелькнула мысль, что Петров на момент свадьбы был в состоянии изменённого сознания — уж очень маниакальным был текст его радостного сообщения о свадьбе. И конечно же, подавляющее большинство подумало про себя, что это увлечение, начавшееся так стремительно, так же стремительно и закончится. Однако в ноябре супруги назло всем ясновидцам отметили первую годовщину свадьбы
.
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