Александр Петров впервые станет отцом

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Лайфстайл «Это символический привет от папы»: Марьяна Спивак рассказала о потере отца и съёмках в сериале «Мамонты» Актриса дала большое интервью вместе с Юрием Стояновым

Обзор сериалов «Комбинация»: Из каждого утюга История самого известного русского герлз-бэнда

Лайфстайл Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию Позже Картозия обратился с аналогичным заявлением против Андреасяна

Спутник телезрителя Неуловимые мстители: «Бендер: Золото империи» - вторая часть трилогии о юности великого комбинатора В ночь с 18 на 19 декабря, 00:25, viju TV1000 русское

Лайфстайл Мужем Насти Ивлеевой стал внук Юлиана Семёнова Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака

Новости кино «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил приз «Лучший главный герой» на фестивале спортивного кино в Италии Смотр проходил с 10 по 15 декабря в Палермо

Спутник телезрителя «Неадекватные люди 2»: Любовь да совет В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино