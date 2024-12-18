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Александр Петров впервые станет отцом

18 декабря
2024 год

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18 декабря 2024
Александр Петров и его супруга Виктория ждут первенца — эту новость актёр сообщил в запретграме, опубликовав фотографию с беременной женой. Супругов уже поздравили Сарик Андреасян, Лиза Моряк (которая сама беременна вторым ребёнком) и Анна Цуканова-Котт, а ведущий Константин Анисимов отметил, что супруги успели "вписаться" в Год Семьи.

Александр Петров впервые станет отцом

Компульсивная женитьба Александра Петрова, о которой все, включая друзей и близких актёра (в частности, актриса Стася Милославская, которая думала, что они всё ещё встречаются), узнали из его лихорадочного поста, вызвала у публики гамму чувств, начиная с всеобщего удивления. Некоторые коллеги, например, Кристина Асмус, Саша Бортич и Катя Варнава осудили Петрова за жестокость по отношению к Милославской.

Александр Петров впервые станет отцом

У многих мелькнула мысль, что Петров на момент свадьбы был в состоянии изменённого сознания — уж очень маниакальным был текст его радостного сообщения о свадьбе. И конечно же, подавляющее большинство подумало про себя, что это увлечение, начавшееся так стремительно, так же стремительно и закончится. Однако в ноябре супруги назло всем ясновидцам отметили первую годовщину свадьбы.
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