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«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России

18 декабря
2024 год

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18 декабря 2024
В соцсетях артиста балета Сергея Полунина (большого патриота России и горячего поклонника Владимира Путина) появилась странная публикация о намерении покинуть Россию в ближайшее время.

«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России

«Душа не на месте. Спасибо за все что зделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Росссия стала для меня Домом на многие годы огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все что мне нужно и даже больше мне дали. Спасибо зрителю за поддержку спасибо всем кто со мной Работал и помогал. А главное я встретил Елену и мы сыграли свадьбу в России и у нас тут Родился младший сын Эра.

«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России
фото: Сергей с семьёй

В России очень добрый очень человеческий народ. Куда поедим пока неясно и надеюсь только на то чтобы душа была спокойна и на своем месте. семья была счастлива и было интересно. Относитесь с Любовью к друг другу. Люди заслуживают чтобы их любили. Простите за то что мог или не смог зделать но я еще пригожусь. Но сейчас мне нужно проделать еще долгий путь другой путь неизвестный», — написал артист (авторская орфография и пунктуация сохранены для наглядности).

Многие подписчики предположили, что аккаунты Сергея взломали, отметив огромное количество нелепейших ошибок и не свойственный артисту стиль письма. Однако за несколько часов, прошедших с момента публикации, никаких опровержений от Сергея или его жены Елены не последовало.

«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России

Версия со взломом вполне логична — ещё летом Полунин жаловался на длительное отсутствие ощущения безопасности, утверждая, что за ним и его семьёй установлена слежка, им присылают странные посылки, а их телефоны и почту регулярно взламывают. Сергей сначала обратился в правоохранительные органы, но там к его жалобам отнеслись с равнодушием. Тогда танцовщик записал видео-обращение, в котором сквозило его недоумение и раздражение тем, как "в этой стране всё делается".

«За мной ведётся слежка: кто-то роется в мусорке, кто-то преследует на машине. Кто-то посылки присылает несанкционированные. Не знаю, взорвётся это когда-то в моё лицо или нет. Время покажет. Взломаны телефоны, взломан ноутбук, регистрируются на мою жену новые телефоны, машины, имейлы и так далее. Об этом я сообщил в органы, но результатов, к сожалению, никаких. Никаких проверок не было сделано. Безопасности нет, на протяжении 7 месяцев уже живём в таком режиме слежки. К сожалению, никто реагировать не хочет и не может. Приезжал сейчас в Севастополь — ну хоть какую-то охрану бы дали. Мы живём в такое время, когда нас просто положат всех. И к сожалению, государство ничего не делает для безопасности моей семьи. Хотя угрозы есть и они зафиксированы. Не знаю, что делать. Не дай Бог, чтобы с моей женой что-то случилось, или моими детьми или так далее. Этого допустить я не могу», – заявил артист.

«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России
фото: Сергей и Елена Полунины

Возможно также, что у Сергея лопнуло терпение и он решил обеспечить безопасность своей семье самостоятельно, заблаговременно уволившись с поста руководителя Севастопольского театра оперы и балета. 11 декабря его сменил на этом посту солист Большого и Мариинского театров Ильдар Абдразаков.
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