Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева

17 декабря в старинном московском особняке Леман российское издание "Hello!" провело свою ежегодную премию, а заодно отметило 22-летие в кругу не менее трёхсот шикарно разодетых гостей. Неожиданным музыкальным сюрпризом стало выступление
Сергея Шнурова
, который получил премию за лучший альбом года.
фото: Сергей Шнуров
Также среди лауреатов в этом году оказались
Гарик Харламов
,
Филипп Киркоров
,
Люся Чеботина
,
Анна Хилькевич
,
Анастасия Уколова
,
Слава Копейкин
и
Максим Матвеев
.
фото: Катерина Ковальчук и Гарик Харламов
фото: Максим Матвеев
фото: Анна Хилькевич
фото: Люся Чеботина
фото: Анастасия Уколова и Слава Копейкин
фото: Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ведущими премии выступили
Влад Лисовец
и
Агата Муцениеце
. А по красной дорожке прошлись
Марина Зудина
,
Любовь Толкалина
,
Ирина Безрукова
,
Нино Нинидзе
,
Мила Ершова
,
Юлия Паршута
,
Ингрид Олеринская
,
Глафира Тарханова
и многие другие.
фото: Влад Лисовец
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце
фото: Ирина Безрукова
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан
фото: Ингрид Олеринская
фото: Глафира Тарханова
фото: Юлия Паршута
фото: Нино Нинидзе
фото: Дмитрий Шепелев
фото: Ани Лорак и Филипп Киркоров
фото: Любовь Толкалина
фото: Дмитрий Борисов и Юлия Барановская
фото: Марина Зудина
фото: Лянка Грыу фото: Лиза Шакира
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