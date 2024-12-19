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Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева

19 декабря
2024 год

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19 декабря 2024
17 декабря в старинном московском особняке Леман российское издание "Hello!" провело свою ежегодную премию, а заодно отметило 22-летие в кругу не менее трёхсот шикарно разодетых гостей. Неожиданным музыкальным сюрпризом стало выступление Сергея Шнурова, который получил премию за лучший альбом года.

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Сергей Шнуров

Также среди лауреатов в этом году оказались Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Анна Хилькевич, Анастасия Уколова, Слава Копейкин и Максим Матвеев.

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Максим Матвеев

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Анна Хилькевич

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Люся Чеботина

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Анастасия Уколова и Слава Копейкин

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Ведущими премии выступили Влад Лисовец и Агата Муцениеце. А по красной дорожке прошлись Марина Зудина, Любовь Толкалина, Ирина Безрукова, Нино Нинидзе, Мила Ершова, Юлия Паршута, Ингрид Олеринская, Глафира Тарханова и многие другие.

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Влад Лисовец

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Ирина Безрукова

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Ингрид Олеринская

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Глафира Тарханова

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Юлия Паршута

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Нино Нинидзе

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Дмитрий Шепелев

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Ани Лорак и Филипп Киркоров

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Любовь Толкалина

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Дмитрий Борисов и Юлия Барановская

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Марина Зудина

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Лянка Грыу

Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева
фото: Лиза Шакира
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Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева фотографии
Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева фотографии
Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева фотографии
Раздача матрёшек: Гарик Харламов, Марина Зудина и Ляйсан Утяшева фотографии
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