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Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

2 декабря
2024 год

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2 декабря 2024
В отеле Shangri-La в Париже состоялся традиционный Бал дебютанток, на котором обществу представили юных представительниц высшего света. Среди них оказалась 20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу и солиста Coldplay Криса МартинаЭппл Мартин.

Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

Специально для Эппл итальянский дом моды Valentino пошил нежно-голубое платье, на изготовление которого ушло 750 часов ручной работы. Фотографии с примерки платья с ней опубликовал Vogue.

Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

Родители, бабушка и младший брат Эппл тоже пришли на бал. Помимо Эппл, в этом году свету также были представлены внучка Софи Лорен Лючия Понти и дочь актрисы Николь Ари Паркер из сериала «И просто так» Софи Тей Нааки Ли Коджо. Ежегодно парижский бал Le Bal des Dеbutantes приглашает на мероприятие молодых женщин из самых престижных и богатых семей из Европы, Азии, Африки и США в возрасте от 16 до 22 лет.
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Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже фотографии
Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже фотографии
Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже фотографии
Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже фотографии
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