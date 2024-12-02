Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже

В отеле Shangri-La в Париже состоялся традиционный Бал дебютанток, на котором обществу представили юных представительниц высшего света. Среди них оказалась 20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу
и солиста Coldplay Криса Мартина
— Эппл Мартин
.
Специально для Эппл итальянский дом моды Valentino пошил нежно-голубое платье, на изготовление которого ушло 750 часов ручной работы. Фотографии с примерки платья с ней опубликовал Vogue.
Родители, бабушка и младший брат Эппл тоже пришли на бал. Помимо Эппл, в этом году свету также были представлены внучка Софи Лорен Лючия Понти
и дочь актрисы Николь Ари Паркер
из сериала «И просто так» Софи Тей Нааки Ли Коджо
. Ежегодно парижский бал Le Bal des Dеbutantes приглашает на мероприятие молодых женщин из самых престижных и богатых семей из Европы, Азии, Африки и США в возрасте от 16 до 22 лет.
обсуждение >>