Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

Турецкий актёр Бурак Озчивит
— частый гость в столице. А вот его жена Фахрие Эвджен
побывала в Москве впервые. В преддверии Нового года они вместе прилетели в Россию, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями.
Актриса побывала на Красной площади, в ГУМе, в Третьяковской галерее, в Театре Станиславского
, а также успела поужинать в одном из роскошных московских ресторанов.
Бурак Озчивит приехал в Россию неслучайно: актёр задействован в русскоязычном проекте под названием «Я к тебе надолго»
. Также Бурак снялся в комедии «Ёлки 11»
, которая выходит в широкий прокат уже 19 декабря.
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