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Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

2 декабря
2024 год

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2 декабря 2024
Турецкий актёр Бурак Озчивит — частый гость в столице. А вот его жена Фахрие Эвджен побывала в Москве впервые. В преддверии Нового года они вместе прилетели в Россию, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями.

Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

Актриса побывала на Красной площади, в ГУМе, в Третьяковской галерее, в Театре Станиславского, а также успела поужинать в одном из роскошных московских ресторанов.

Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве

Бурак Озчивит приехал в Россию неслучайно: актёр задействован в русскоязычном проекте под названием «Я к тебе надолго». Также Бурак снялся в комедии «Ёлки 11», которая выходит в широкий прокат уже 19 декабря.
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Бурак ОзчивитФахрие Эвджен
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Ёлки-11Я к тебе надолго
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