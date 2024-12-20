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Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди

20 декабря
2024 год

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20 декабря 2024
9 декабря на СТС и Wink.ru состоялась премьера второго сезона музыкального драмеди «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. В основе сюжета сериала — история девочки-подростка Маши, которая после переезда из Москвы в небольшой город Новоморск сталкивается с буллингом со стороны главной бунтарки школы. Но любовь к музыке придает Маше сил продолжить начатое в столице дело и основать свою группу. В новом сезоне Маша знакомится с сыном одного успешного бизнесмена, который предлагает помочь ей в развитии музыкальной карьеры. Это открывает перед ней новые перспективы, но и заставляет задуматься, насколько она предана своей любви к музыке. Главную роль в сериале исполнила Ника Жукова, дочь режиссёра и солиста группы «Руки вверх!». Как и на экране, музыка является важной составляющей жизни Ники.

Ника Жукова (Маша)

Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди
фото: Ника Жукова

Сейчас Ника учится в школе и планирует стать актрисой, но учиться будет на режиссёра. Параллельно она поёт песни, выходит на сцену театра и не собирается останавливаться на достигнутом. Тем более, что звёздные родители Ники — Сергей Жуков и участница группы «Сливки» Регина Бурд — полностью поддерживают дочь и создают все условиях для развития её интересов. С пяти лет Ника занималась художественной гимнастикой, чуть позже пошла на занятия современного танца. Она демонстрировала отличные результаты и даже могла принять участие в телешоу, но на тот момента она стеснялась популярности родителей и считала, что все вокруг будут связывать ее успех с вмешательством отца. По словам Ники, только недавно она поняла, что звёздный папа — это скорее плюс, а не минус. Тем более что свою карьеру она начала, снявшись в музыкальных клипах Сергея на песни «Конфетка» и «Нам 17». Кинодебют Ники случился в 2022 году, когда на экраны вышла комедия «Артек. Большое путешествие», где она появилась вместе с папой. А в сентября 2023 года вышла музыкальная драма «Плакса» с Никой в главной роли. Её партнёром стал уже успешный на тот момент молодой музыкант Ваня Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко (Никита)

Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди
фото: Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в Красноярске. С раннего возраста его музыкальный талант поддерживала и помогала развивать мама: он занимался вокалом, посещал театр «Этти Детти», а после переезда в Москву в 2018 году пошел учиться в Гнесинское училище и финансовый колледж. Вскоре участие в проекте «Хочу с Open Kids» принесло ему первые успехи: Ваня вошел в тройку победителей и записал с поп-группой трек «Ответь мне». Однако настоящий прорыв случился в конце 2020 года, когда песня «Венера-Юпитер», опубликованная без особых ожиданий, мгновенно стала популярной, поднявшись в топы музыкальных чартов. Сегодня Дмитриенко — один из самых перспективных молодых артистов России. Он выступает на крупнейших мероприятиях, записывает песни с легендами отечественной сцены, участвует в сериалах и даже успел сняться в рекламной кампании мерча Канье Уэста вместе с Ярославом Могильниковым. Несмотря на юный возраст, Ваня уже оказался в списке Forbes «30 до 30» в категории «Музыка». Его личная жизнь тоже вызывает интерес поклонников: роман со блогером Сашей Айс и публичную дружбу с фигуристкой Камилой Валиевой активно обсуждают в социальных сетях и прессе.

Диана Енакаева (Крис)

Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди
фото: Диана Енакаева

Главную зазнобу сериала «Плакса» Крис сыграла Диана Енакаева, которая в свои 17 появилась в более чем 60-ти кинокартинах, рекламных роликах, музыкальных клипах и телепередачах. Как и её коллеги по сериалу, Диана с детства посещает разнообразные творческие кружки и классы: она сотрудничала с театром-студией «Маленькая лена» и играла в спектакле «В детской» в Музыкальном детском театре юного актёра. Одним из главных увлечений Диана является верховая езда: уже несколько лет она занимается вольтижировкой — акробатикой на лошади, а несколько лет назад даже стала чемпионкой России среди детей в возрасте от 7 до 9 лет в этой дисциплине.

Алексей Онежен (Даня Крылов)

Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди
фото: Алексей Онежен

Алексей Онежен родился 7 июня 2006 года в Москве. С детства он занимался вокалом, народными танцами, плаванием и изучал английский, французский и немецкий языки. Также в его послужном списке игра на флейте, домре и фортепиано. Кроме творчества, Алексей увлекается спортом, включая карате и катание на скейте. Актерскому мастерству Алексей обучался в театральной студии при театре имени Натальи Сац и Детской театральной мастерской МХАТ им. Горького, где участвовал в различных спектаклях и мюзиклах. Карьера Алексея стремительно развивалась с 2018 года, когда он озвучил Дядю Фёдора в новом «Простоквашино». Алексей не останавливается на достигнутом и уже с 14 лет начал делиться своими знаниями, проводя мастер-классы по актерскому мастерству и ораторскому искусству.

Афина Лукиди (Лера Булгина)

Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди
фото: Афина Лукиди

В этом году Афина Лукиди поступила в Высшую школу экономики на актёрский факультет, продолжив начатую кинокарьеру. Среди её работ — роль сестры героя Юры Борисова в фильме «Бык» и роль дочери персонажа Дмитрия Нагиева во втором сезоне сериала «В активном поиске». В свободное время Афина увлекается эзотерикой: изучает астрологию, коллекционирует карты Таро (в её арсенале уже 7-8 колод), интересуется нумерологией и системой хьюман-дизайн. По словам Афины, в 12 лет она стала жертвой буллинга, а до 14 лет не имела друзей. Однажды её, как и героиню сериала «Плакса», топили в бассейне. Возможно, поэтому Афине так удаются образы стерв и отрицательных героинь — с ними ей удалось познакомиться в реальной жизни.
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Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди фотографии
Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди фотографии
Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди фотографии
Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди фотографии
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