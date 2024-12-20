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Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва

20 декабря
2024 год

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20 декабря 2024
В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Красная Поляна» — авантюрной комедии, снятой на фоне живописных пейзажей горнолыжного курорта в Сочи. Среди первых зрителей были режиссёр проекта Роман Прыгунов, актёры Рината Тимербаева, Павел Чинарёв, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Полина Давыдова, Виктория Богатырёва и Мирослав Душенко, а также Елена Борщёва, Кузьма Сапрыкин и другие.

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Рината Тимербаева

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Риналь Мухаметов

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Павел Чинарёв

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Снежана Самохина

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Полина Давыдова

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Мирослав Душенко

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Виктория Богатырёва

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Елена Борщёва

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Кузьма Сапрыкин

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Роман Прыгунов с дочерью

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Андрей Борисов и Мариам Халилова

Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва
фото: Алёна Бондарчук

Показ первых пяти эпизодов сериала «Красная Поляна» состоится на «Кинопоиске» 28 декабря, а выход второй половины проекта запланирован на 25 января 2025 года.

«Красная Поляна». Трейлер №2
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Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва фотографии
Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва фотографии
Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва фотографии
Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва фотографии
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