Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Красная Поляна»
— авантюрной комедии, снятой на фоне живописных пейзажей горнолыжного курорта в Сочи. Среди первых зрителей были режиссёр проекта Роман Прыгунов
, актёры Рината Тимербаева
, Павел Чинарёв
, Риналь Мухаметов
, Снежана Самохина
, Полина Давыдова
, Виктория Богатырёва
и Мирослав Душенко
, а также Елена Борщёва
, Кузьма Сапрыкин
и другие.
фото: Рината Тимербаева
фото: Риналь Мухаметов
фото: Павел Чинарёв
фото: Снежана Самохина
фото: Полина Давыдова
фото: Мирослав Душенко
фото: Виктория Богатырёва
фото: Елена Борщёва
фото: Кузьма Сапрыкин
фото: Роман Прыгунов с дочерью
фото: Андрей Борисов и Мариам Халилова
Показ первых пяти эпизодов сериала «Красная Поляна» состоится на «Кинопоиске» 28 декабря, а выход второй половины проекта запланирован на 25 января 2025 года.
фото: Алёна Бондарчук
«Красная Поляна». Трейлер №2
обсуждение >>