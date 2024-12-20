Курорт: Риналь Мухаметов, Кузьма Сапрыкин и Елена Борщёва

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Что мы знаем об актёрах сериала «Плакса»

Музыка нас связала: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко и Афина Лукиди

18 декабря

«Моё время в России истекло»: Сергей Полунин собирается уехать из России

Артист давно жалуется на слежку и угрозы и переживает за безопасность своей семьи