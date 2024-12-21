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Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова

21 декабря
2024 год

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21 декабря 2024
В кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Сценарий фильма автор «Крёстного отца» писал больше 40 лет, начав работу над ним ещё в начале 1980-х годов. Премьера фильма состоялась в этом году на Каннском кинофестивале в основном конкурсе. Первыми картину посмотрели Клим Шипенко, Александр Горчилин, Юрий Быков, Ирина Хакамада, Екатерина Кабак, Александра Черкасова и многие другие.

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Ирина Хакамада

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Клим Шипенко

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Михаил Лабковский

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Юрий Быков

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Александра Черкасова

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Анар

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Екатерина Кабак

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Александр Горчилин

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Ксения Андрианова

Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова
фото: Ирина Рахманова

Фильм «Мегалополис» выходит в прокат 9 января 2025 года.

«Мегалополис»
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Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова фотографии
Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова фотографии
Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова фотографии
Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова фотографии
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