Завещание мастера: Ирина Хакамада, Екатерина Кабак и Александра Черкасова

В кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»
. Сценарий фильма автор «Крёстного отца»
писал больше 40 лет, начав работу над ним ещё в начале 1980-х годов. Премьера фильма состоялась в этом году на Каннском кинофестивале в основном конкурсе. Первыми картину посмотрели Клим Шипенко
, Александр Горчилин
, Юрий Быков
, Ирина Хакамада
, Екатерина Кабак
, Александра Черкасова
и многие другие.
фото: Ирина Хакамада
фото: Клим Шипенко
фото: Михаил Лабковский
фото: Юрий Быков
фото: Александра Черкасова
фото: Анар
фото: Екатерина Кабак
фото: Александр Горчилин
фото: Ксения Андрианова
Фильм «Мегалополис» выходит в прокат 9 января 2025 года.
фото: Ирина Рахманова
«Мегалополис»
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