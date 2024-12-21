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Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская

21 декабря
2024 год

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21 декабря 2024
18 и 19 декабря на основной сцене Театра Наций состоялась премьера спектакля «Тартюф» по пьесе Жан-Батиста Мольера. Режиссёром стал Евгений Писарев, для которого эта постановка — вторая в Театре Наций после музыкальной драмы «Кабаре», удостоенной пяти наград национальной театральной премии «Золотая маска». На премьерном показе были актёры спектакля Сергей Волков, Игорь Гордин, Денис Суханов, Ольга Науменко, Аня Чиповская и другие, а также Владимир Познер, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Александра Урсуляк, Юлия Хлынина.

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Сергей Волков

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Евгений Писарев, Вера Алентова, Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Денис Суханов

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Ольга Науменко

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Мила Ершова, Анастасия Лебедева, Даня Киселев и Аня Чиповская

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Анастасия Миллер и Глеб Шевнин

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Ольга Соловьёва и Владимир Познер

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Александра Урсуляк

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Елена Николаева

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Юлия Хлынина

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Данил Чащин

Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская
фото: Александра Ревенко
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   21.12.2024 - 18:50
Вера Алентова и Юлия Меньшова практически как сёстры-близняшки на фото, хотя в реальной жизни между ними явная разница в возрасте. Что-то Меньшова походу перестала за собой следить. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская фотографии
Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская фотографии
Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская фотографии
Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская фотографии
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