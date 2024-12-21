Вечная классика: Юлия Меньшова, Вера Алентова и Аня Чиповская

18 и 19 декабря на основной сцене Театра Наций
состоялась премьера спектакля «Тартюф» по пьесе Жан-Батиста Мольера. Режиссёром стал Евгений Писарев
, для которого эта постановка — вторая в Театре Наций после музыкальной драмы «Кабаре», удостоенной пяти наград национальной театральной премии «Золотая маска». На премьерном показе были актёры спектакля Сергей Волков
, Игорь Гордин
, Денис Суханов
, Ольга Науменко
, Аня Чиповская
и другие, а также Владимир Познер
, Вера Алентова
, Юлия Меньшова
, Александра Урсуляк
, Юлия Хлынина
.
фото: Сергей Волков
фото: Евгений Писарев, Вера Алентова, Юлия Меньшова и Игорь Гордин
фото: Денис Суханов
фото: Ольга Науменко
фото: Аня Чиповская
фото: Мила Ершова, Анастасия Лебедева, Даня Киселев и Аня Чиповская
фото: Анастасия Миллер и Глеб Шевнин
фото: Ольга Соловьёва и Владимир Познер
фото: Александра Урсуляк
фото: Елена Николаева
фото: Юлия Хлынина
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева
фото: Данил Чащин фото: Александра Ревенко
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