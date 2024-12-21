«Король и профурсетка»: Филипп Киркоров поставил условие ТНТ, что не будет сниматься с Настей Ивлеевой

Филипп Киркоров
рассказал, что уговорил создателей новогоднего ремейка «Небриллиантовая рука»
не приглашать на съёмки Настю Ивлееву
. Артист признался, что грозил директору канала ТНТ Тине Канделаки
и создателям фильма отказом от участия, если в проекте появится Ивлеева.
«Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению. Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки , что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» — высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь!»
– написал Киркоров у себя в социальных сетях.
В ответ Ивлеева опубликовала
в своём телеграм-канале фото Киркорова с одной из премий «Муз-ТВ», на которой певец появился в окружении полуголых мужчин с розами и под руку с Давой
. После этого организаторов вечера обвинили в пропаганде ЛГБТ* и оштрафовали.
В последнее время Киркоров и Ивлеева уже несколько раз публично обменивались колкостями. Незадолго до этого Киркоров обматерил и назвал Настю «тварью, гнидой и крысой». По его словам, блогерша не извинилась перед ним после «голой» вечеринки
, на которую он пришёл якобы только ради неё.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ
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