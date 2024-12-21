Кристофера Нолана посвятили в рыцари

Кристофер Нолан получил титул рыцаря от британского короля Карла III, а его жена и продюсер Эмма Томас была удостоена титула леди. Об этом представители королевской семьи сообщили в соцсетях.
фото: Эмма Томас и Кристофер Нолан
«Пара была награждена за выдающийся вклад в кинематограф, благодаря которому их партнерство привело к созданию таких крупных блокбастеров, как трилогия „Темный рыцарь“ и „Оппенгеймер“», — отметили в Букингемском дворце. Эмма Томас отметила, что даже не могла мечтать о подобной чести, а участие в церемонии вместе с мужем сделало событие еще более значимым.
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