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Кристофера Нолана посвятили в рыцари

21 декабря
2024 год

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21 декабря 2024
Кристофер Нолан получил титул рыцаря от британского короля Карла III, а его жена и продюсер Эмма Томас была удостоена титула леди. Об этом представители королевской семьи сообщили в соцсетях.

Кристофера Нолана посвятили в рыцари
фото: Эмма Томас и Кристофер Нолан

«Пара была награждена за выдающийся вклад в кинематограф, благодаря которому их партнерство привело к созданию таких крупных блокбастеров, как трилогия „Темный рыцарь“ и „Оппенгеймер“», — отметили в Букингемском дворце. Эмма Томас отметила, что даже не могла мечтать о подобной чести, а участие в церемонии вместе с мужем сделало событие еще более значимым.

Кристофера Нолана посвятили в рыцари
фото: Карл III и Кристофер Нолан
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Кристофера Нолана посвятили в рыцари фотографии
Кристофера Нолана посвятили в рыцари фотографии
Кристофера Нолана посвятили в рыцари фотографии
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