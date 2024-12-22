«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре

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Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова»

Улица в три дома: «Сто лет одиночества» — несмелая экранизация великого романа

«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил

Интервью

Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины