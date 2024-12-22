Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре

22 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
22 декабря 2024
Николай Цискаридзе в беседе с телеканалом «360» раскритиковал балет «Щелкунчик», который сейчас идёт в Большом театре. Артист заявил, что современная постановка не имеет ничего общего с классической из-за низкого профессионального уровня танцоров. Ранее цена билета на балет достигла 200 тысяч рублей.

«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре

«"Щелкунчик" Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему "Щелкунчику", который там должен быть. Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав. Потому что людей, которые его могут отрепетировать, там нет, там они не служат», — высказался танцор, отметив, что сам в своё время исполнял партию в этом балете «наверное, раз пять».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
балетденьгиконфликт
персоны
Николай Цискаридзе
театры
Большой театр

фотографии >>
«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре фотографии
«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре фотографии
«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре фотографии
«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Яковлев
20 декабря ушёл из жизни актёр, театральный деятель Валерий Яковлев.
Ирена Баженова
19 декабря ушла из жизни артистка балета, педагог Ирена Баженова.
Александр Пестов
18 декабря ушёл из жизни каскадёр Александр Пестов.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Дмитрий Горевой
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Дмитрий Прокофьев
Сергей Рудзевич
Анна Гальена
Густаф Грюндгенс
Лаура Драсбек
Дина Мейер
Ванесса Паради
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен