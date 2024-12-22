«Просто очень плохой состав»: Николай Цискаридзе раскритиковал «Щелкунчик» в Большом театре

Николай Цискаридзе
в беседе с телеканалом «360» раскритиковал
балет «Щелкунчик», который сейчас идёт в Большом театре
. Артист заявил, что современная постановка не имеет ничего общего с классической из-за низкого профессионального уровня танцоров. Ранее цена билета на балет достигла 200 тысяч рублей.
«"Щелкунчик" Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему "Щелкунчику", который там должен быть. Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав. Потому что людей, которые его могут отрепетировать, там нет, там они не служат»
, — высказался танцор, отметив, что сам в своё время исполнял партию в этом балете «наверное, раз пять».
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