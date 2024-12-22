«Завидуют, что я классная мама»: Снежана Самохина о воспитании детей

28 декабря на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Красная Поляна» о деньгах, интригах и светском обществе, отдыхающем на курорте. Актриса сериала Снежана Самохина дала интервью журналу «Hello!» и рассказала, как ей удаётся совмещать воспитание двоих детей и рабочие экспедиции.
«Очень плохо удается. Одно спасает – работа проектная. Поэтому в свободное от работы время я провожу время с детьми или беру их с собой в экспедиции, чтобы больше быть вместе. Стараюсь проводить время с каждым по отдельности, участвую в школьных мероприятиях с сыном, стараюсь не пропускать концерты, чего не скажешь, конечно, о родительских собраниях. Смотрю с ним фильмы и сериалы вдвоем, когда малышка уже спит. В общем, стараюсь изо всех сил быть и тут и там, но знаю, что иногда из-за усталости или выгорания я не могу быть включенной на 100 процентов, что дома, что на работе. Но выбирать что-то одно я не хочу, поэтому я все еще в поисках этого баланса».
фото: Снежана Самохина с сыном
«Я думаю, что им часто меня не хватает, но точно знаю, что сын гордится мной. Когда я прихожу в школу, он прям с радостью вовлекает меня к одноклассникам, они меня знают, следят, завидуют ему, что у него такая «классная» мама, и он тащится от этого. Я ему подыгрываю всегда, то в баскет с одноклассниками поиграю, то рассмешу их. Я искренне надеюсь, что мои дети выберут другой путь. Но если все же пойдут по моим стопам, я буду их поддерживать и помогать чем смогу».
фото: Снежана Самохина с дочкой
Снежана воспитывает сына Артёма, которого родила в 2013 году от мужчины по имени Дмитрий. С ним она поженилась сразу же после школы, но позже назвала этот брак ошибочным и развелась. А в январе 2022 года у актрисы родилась дочь Алиса от режиссёра Александра Бабаева.
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