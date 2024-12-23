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Дензел Вашингтон получил лицензию священника

23 декабря
2024 год

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23 декабря 2024
В минувшую субботу 69-летний актёр Дензел Вашингтон прошёл обряд крещения в одной из церквей Гарлема в Нью-Йорке и получил лицензию священника. После крещения взволнованный актёр подытожил: «Через неделю мне исполнится 70 лет. Это заняло какое-то время, но я здесь».

Дензел Вашингтон получил лицензию священника

Позже актёр рассказал о встрече с женщиной по имени Рут Грин — Дензелу тогда было 20 лет. «Она сказала: "Парень, ты будешь путешествовать по миру и проповедовать миллионам людей... И вот 50 лет спустя — посмотрите на Бога. Если он смог сделать это для меня, нет ничего, чтобы он не мог сделать для вас».

Дензел Вашингтон получил лицензию священника

Актёр ранее высказывался о своей вере и даже написал эссе для журнала Esquire, в котором вспомнил момент, ставший для него поворотным — когда актёр Роберт Таунсенд привёл его в Церковь Бога во Христе в Лос-Анджелесе. «То, что я говорил о Боге, когда был маленьким мальчиком, просто повторяя в церкви за остальными, я знаю сейчас. Бог реален. Бог есть любовь. Бог — единственный путь. Бог — истинный путь. Бог благословляет. Моя работа — превозносить Бога, воздавать Ему хвалу, чтобы быть уверенным в том, что каждый, с кем я говорю, понимал, что Он несёт за меня ответственность».
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Дензел Вашингтон получил лицензию священника фотографии
Дензел Вашингтон получил лицензию священника фотографии
Дензел Вашингтон получил лицензию священника фотографии
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