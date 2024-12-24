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Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк

24 декабря
2024 год

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24 декабря 2024
На прошлой неделе в кинотеатре «Москва» незаметно состоялась светская премьера очередной комедии братьев Андреасян «Постучись в мою Тверь», в которой обыгрывается проверенный сюжет о встрече "городской фифы" с "деревенским грубияном". Фильм зрителям представили режиссёр Симон Багдасарян и актёры Павел Прилучный, Наталья Бочкарёва, Дмитрий Власкин, Павел Комаров и другие.

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Зепюр Брутян и Павел Прилучный с сыном Тимофеем


Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Наталья Бочкарёва

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Дмитрий Власкин

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Павел Комаров

С среди гостей были замечены Лиза Моряк, Зепюр Брутян, Ольга Смирнова, Мария Ремер и другие.

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Лиза Моряк

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Мария Ремер

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Микаэл Арамян со спутницей

Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк
фото: Ольга Смирнова

«Постучись в мою Тверь» в прокате с 1 января 2025 года.

«Постучись в мою Тверь»
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обсуждение >>
№ 1
TanaS   24.12.2024 - 13:43
Неожиданно, но после "13 клинической. Начало", где у Прилучного комедийный персонаж, даже захотелось посмотреть. Неделю назад просто пролистнула бы фильм с таким "умным" названием. читать далее>>
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Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк фотографии
Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк фотографии
Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк фотографии
Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк фотографии
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