Укрощение строптивых: Наталья Бочкарёва, Павел Прилучный и Лиза Моряк

Главная тема
Комедия о пройдохе, притворяющимся семейным психологом
Новости кино
В прокате с 23 января
Лайфстайл
Актриса могла появиться в «Небриллиантовой руке»
Лайфстайл
Билеты на балет продавали за 200 тысяч рублей
Лайфстайл
Актриса рассказала, как совмещает работу и материнство
Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
Новости кино
Шоу выйдет на Кинопоиске в 2025 году
Спутник телезрителя
23 декабря, 22:30, Дом Кино
обсуждение >>