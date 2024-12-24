Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков

20 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера альманаха «Общий план» — шести короткометражек, снятых с участием выпускников инклюзивного кинопроекта Яндекса. Съёмки фильмов стали завершающим этапом интенсивного актёрского курса, адаптированного для людей с инвалидностью.
Проект Яндекса объединил людей из киноиндустрии, чтобы помочь талантливым актёрам с инвалидностью заявить о себе и привлечь внимание к инклюзии в кино. В роли кураторов и мастеров выступили режиссёры Никита Белых и Эрадж Нидоев, Олег Трофим, а также другие профессионалы с опытом работы в инклюзивном театре и кино. Сценарии к четырём фильмам написали студенты школы кино и телевидения «Индустрия» при поддержке креативных продюсеров и редакторов Плюс Студии, а ещё две картины создали преподаватели актёрского интенсива — Софья Лебедева и Мирослав Лашкевич.
фото: Эрадж Нидоев
фото: Никита Белых
«Я иногда слышу мнение, что с особенными актёрами сложно работать, но на собственном опыте я убедилась, что это не так. Мне никогда не встречалась такая светлая, невероятная атмосфера, как на площадке этого проекта. И неправда, что актёры с особенностями здоровья могут играть только таких же персонажей. Возможности ребят выходят далеко за пределы этих ограничений, они могут исполнять совершенно разные роли», — заверяет Софья Лебедева.
фото: Софья Лебедева
В ролях первого и второго плана снялись выпускники интенсива — Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева и другие. Вместе с ними в картинах сыграли опытные актёры, поддержавшие проект — Ольга Ломоносова, Пётр Фёдоров, Денис Прытков и другие.
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