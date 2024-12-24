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Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков

24 декабря
2024 год

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24 декабря 2024
20 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера альманаха «Общий план» — шести короткометражек, снятых с участием выпускников инклюзивного кинопроекта Яндекса. Съёмки фильмов стали завершающим этапом интенсивного актёрского курса, адаптированного для людей с инвалидностью.

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков

Проект Яндекса объединил людей из киноиндустрии, чтобы помочь талантливым актёрам с инвалидностью заявить о себе и привлечь внимание к инклюзии в кино. В роли кураторов и мастеров выступили режиссёры Никита Белых и Эрадж Нидоев, Олег Трофим, а также другие профессионалы с опытом работы в инклюзивном театре и кино. Сценарии к четырём фильмам написали студенты школы кино и телевидения «Индустрия» при поддержке креативных продюсеров и редакторов Плюс Студии, а ещё две картины создали преподаватели актёрского интенсива — Софья Лебедева и Мирослав Лашкевич.

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Эрадж Нидоев

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Никита Белых

«Я иногда слышу мнение, что с особенными актёрами сложно работать, но на собственном опыте я убедилась, что это не так. Мне никогда не встречалась такая светлая, невероятная атмосфера, как на площадке этого проекта. И неправда, что актёры с особенностями здоровья могут играть только таких же персонажей. Возможности ребят выходят далеко за пределы этих ограничений, они могут исполнять совершенно разные роли», — заверяет Софья Лебедева.

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Софья Лебедева

В ролях первого и второго плана снялись выпускники интенсива — Максим Мужагитов, Галина Доля, Марина Шамкина, Ольга Тимофеева и другие. Вместе с ними в картинах сыграли опытные актёры, поддержавшие проект — Ольга Ломоносова, Пётр Фёдоров, Денис Прытков и другие.

Гостями премьеры стали Ольга Ломоносова, Борис Хвошнянский, Владимир Канухин, Мария Ахметзянова, Владимир Зинкевич, Егор Чичканов, Наталья Швец, Карим Омаров, Анастасия Попова и другие.

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Борис Хвощнянский

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Мария Ахметзянова

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Анастасия Попова

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Максим Мужагитов

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Карим Омаров

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Ольга Ломоносова

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Наталья Швец

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Егор Чичканов

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Владимир Рудак

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Владимир Мишуков

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Владимир Канухин

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Владимир Зинкевич

Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков
фото: Валерия Курмак
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блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
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Мария АхметзяноваНикита БелыхВладимир ЗинкевичВладимир КанухинСофья ЛебедеваОльга ЛомоносоваВладимир МишуковЭрадж НидоевКарим ОмаровАнастасия ПоповаДенис ПрытковВладимир РудакОлег ТрофимПётр Фёдоров (младший)Варвара ФроловаБорис ХвошнянскийЕгор ЧичкановНаташа Швец (II)

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Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков фотографии
Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков фотографии
Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков фотографии
Все включены: Владимир Канухин, Софья Лебедева и Владимир Мишуков фотографии
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