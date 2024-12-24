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Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов

24 декабря
2024 год

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24 декабря 2024
23 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» канал ТНТ и онлайн-кинотеатр Кинопоиск презентовали фильм «Небриллиантовая рука» – масштабный проект, который выйдет в эфир 31 декабря в 20:00. Сюжет «Небриллиантовой руки» разворачивается в "вымышленном советском времени в наши дни" (да, именно так и было написано в пресс-релизе). Семён Семёныч Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в круиз в Дубай. Там он поскальзывается на арбузной корке и попадает к контрабандистам, которые планируют с его помощью переправить в Россию "санкционку": айфоны, фены Dyson и и прочую технику, которая оказывается в гипсе у Семён Семёныча.

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Тимур Батрутдинов

Фильм зрителям представили исполнители главных и второстепенных ролей: Тимур Батрутдинов, Регина Тодоренко, Алексей Воробьёв, Михаил Галустян, Игорь Ознобихин и Дима Билан.

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Алексей Воробьёв

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Михаил Галустян

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Дима Билан

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Игорь Ознобихин

А среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Владимир Маркони, Илья Соболев, Катя Лель, Тина Канделаки и многие другие.

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Жанна Мартиросян и Алсу

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Филипп Киркоров

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Тина Канделаки

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Илья Соболев

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Катя Лель

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Владимир Маркони

Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов
фото: Юлия Барановская

Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоится 31 декабря в 20:00 на канале ТНТ.

«Небриллиантовая рука». ТВ-ролик
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АлсуЮлия БарановскаяТимур БатрутдиновДима БиланДенис ВласенкоАлексей ВоробьёвМихаил ГалустянВадим ДубровинТина КанделакиФилипп КиркоровКатя ЛельВладимир МаркониНаталия Медведева (III)Игорь ОзнобихинИлья Соболев (II)Регина ТодоренкоВладислав Топалов
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Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов фотографии
Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов фотографии
Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов фотографии
Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов фотографии
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