Новогодний капустник: Алсу, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов

23 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» канал ТНТ и онлайн-кинотеатр Кинопоиск презентовали фильм «Небриллиантовая рука» – масштабный проект, который выйдет в эфир 31 декабря в 20:00. Сюжет «Небриллиантовой руки» разворачивается в "вымышленном советском времени в наши дни" (да, именно так и было написано в пресс-релизе). Семён Семёныч Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в круиз в Дубай. Там он поскальзывается на арбузной корке и попадает к контрабандистам, которые планируют с его помощью переправить в Россию "санкционку": айфоны, фены Dyson и и прочую технику, которая оказывается в гипсе у Семён Семёныча.
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