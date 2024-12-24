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Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах

24 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
24 декабря 2024
Сложно представить себе, что после не такой уж и давней шумихи вокруг дела Харви Вайнштейна с последовавшей ревизией и обезвреживанием остальных "извращенцев", кто-то в Голливуде осмелеет настолько, чтобы дать повод обвинить себя в домогательствах. Да ещё и задолго до победы Трампа на выборах! И тем не менее, под конец 2024 года фабрику грёз сотрясает очередной скандал: Блейк Лайвли, актриса, верная жена и мать четырёх детей, обвинила режиссёра и своего партнёра по фильму «Всё закончится на нас» Джастина Бальдони в домогательствах и попытках запятнать её репутацию. Причём, Блейк обошлась без предварительных угроз и пресс-релизов и сразу дала ход делу, обратившись 21 декабря с жалобой в Департамент по гражданским правам Калифорнии.

Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах
фото: Кадр из фильма "Всё закончится на нас"

Бальдони выступил режиссёром и исполнителем одной из главных ролей в экранизации популярного среди тиктокеров романа о домашнем насилии «Всё закончится на нас». А Лайвли досталась главная женская роль и обязанности продюсера. Фильм вышел в прокат 9 августа 2024 года, и актёры, как это обычно бывает, пустились в промо-гастроли. И уже тогда внимательные корреспонденты таблоидов заподозрили неладное, обратив внимание на то, что Бальдони и остальные актёры, включая Блейк Лайвли, избегают друг друга на премьере фильма на Манхэттене, вместо того, чтобы позировать фотографам в обнимку. Тогда же появились слухи от неких инсайдеров, которые утверждали, что актёры поссорились на этапе съёмок, потому что Бальдони создал крайне сложную для всех артистов атмосферу на площадке. И заставил Блейк Лайвли чувствовать себя некомфортно из-за состояния своего тела (актриса начала сниматься сразу после рождения четвёртого ребёнка).

Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах

Фильм предсказуемо взорвал бокс-офис и стал хитом проката, а благодарные зрители с нетерпением ожидали новостей о сиквеле (в 2022 году вышло продолжение романа). Однако ещё в конце августа источник издания Variety заявил, будто отношения Блейк и Бальдони настолько испортились, что сложно представить себе ситуацию, "в которой эти двое снова будут вместе".

Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах
фото: Джастин Бальдони

Так в чём же, собственно, суть конфликта между Джастином и Блейк? Из заявления актрисы следует, что поведение Бальдони и исполнительного продюсера Джейми Хита имело все приметы сексуального домогательства. Режиссёр мог без стука завалиться в гримёрку Лайвли, пока та переодевалась или кормила ребёнка грудью. И добавлять на ходу не прописанные в сценарии сцены с поцелуями. В какой-то момент съёмочная группа взяла паузу, чтобы провести собрание для обсуждения "токсичной обстановки", на котором присутствовал муж Лайвли, Райан Рейнольдс. Блейк подготовилась к собранию заранее и предоставила список требований к команде Бальдони, при соблюдении которых она готова продолжать работу над фильмом. Список получился нетривиальным. Актриса хотела, чтобы: ей перестали показывать фото и видео обнажённых женщин; не спрашивали её о весе; не упоминали об её умершем отце; не заставляли людей раскрывать свои религиозные взгляды; не обсуждали гениталии участников съёмочной группы; не описывали свой сексуальный опыт. Требования были приняты к сведению, но конфликт вылез в другом месте: Лайвли и Бальдони не смогли договориться о единой концепции продвижения фильма. Бальдони хотел акцентировать тему домашнего насилия, Лайвли — подчеркнуть стойкость своей героини.

Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах
фото: Кадр из фильма "Всё закончится на нас"

Дальше, как считает Блейк, Бальдони и Хит, испугавшись того, что актриса обнародует историю с домогательствами, решили нанести превентивный удар и развернули против неё целую пиар-кампанию с целью запятнать её репутацию. В тексте поданной жалобы Лайвли ссылается на сообщения и письма, из которых следует, что пиарщик выпускающей фильм студии Wayfarer Studios ещё в начале августа (то есть в преддверии премьеры) связывался с экспертом по антикризисному управлению Мелиссой Натан, которая заверила его в том, что может "похоронить кого угодно". Результатом этого усердия, как считает Блейк, стало заметно возросшее в сети количество критики в её адрес — от негативных отзывов в прессе до злостных комментариев от мимопроходил. Именно это, как считает актриса, пагубно сказалось на продаже средств её косметики для ухода за волосами.

Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах
фото: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони

После жалобы Блейк агентство талантов WME без суда и следствия расторгло с Бальдони контракт, отказавшись от комментариев. А Блейк поддержали коллеги Америка Феррера, Алексис Бледел, Гвинет Пэлтроу и, конечно же, Эмбер Хёрд, которая не понаслышке знает, что такое травля в соцсетях. Представители Бальдони обвинили актрису в клевете и тщетной попытке исправить свою репутацию. Ну а те зрители, которые даже и не думали смотреть этот фильм, теперь непременно его посмотрят.
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Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах фотографии
Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах фотографии
Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах фотографии
Блейк Лайвли обвинила режиссёра Джастина Бальдони в домогательствах фотографии
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