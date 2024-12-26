42-летняя Светлана Устинова родила первенца

Кажется, одним из трендов 2024 стало зрелое материнство. В роли матерей в уходящем году дебютировали 53-летняя Марина Федункив
, 42-летняя Сати Казанова
и 38-летняя Настя Задорожная
. А сегодня стало известно, что у 42-летней актрисы и режиссёра Светланы Устиновой
и её 37-летнего мужа, продюсера Ильи Стюарта
родился первенец. Об этом актриса сообщила в запретграме, опубликовав элегантный портрет, сделанный во время беременности. Никаких деталей о поле и имени ребёнка Светлана пока не раскрыла.
Светлана и Илья поженились в 2017 году, и сейчас живут за пределами России. В конце июня актриса сыграла в одном из театров Лос-Анджелеса в спектакле «Анна и Лев» о жизни Анны Ахматовой и её сына Льва Гумилева. До брака со Стюартом Светлана была замужем за режиссёром Марком Горобцом
, который на днях женился на 18-летней актрисе Александрине Олексюк
.
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