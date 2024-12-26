Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Конфуций»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

42-летняя Светлана Устинова родила первенца

26 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
26 декабря 2024
Кажется, одним из трендов 2024 стало зрелое материнство. В роли матерей в уходящем году дебютировали 53-летняя Марина Федункив, 42-летняя Сати Казанова и 38-летняя Настя Задорожная. А сегодня стало известно, что у 42-летней актрисы и режиссёра Светланы Устиновой и её 37-летнего мужа, продюсера Ильи Стюарта родился первенец. Об этом актриса сообщила в запретграме, опубликовав элегантный портрет, сделанный во время беременности. Никаких деталей о поле и имени ребёнка Светлана пока не раскрыла.

42-летняя Светлана Устинова родила первенца

Светлана и Илья поженились в 2017 году, и сейчас живут за пределами России. В конце июня актриса сыграла в одном из театров Лос-Анджелеса в спектакле «Анна и Лев» о жизни Анны Ахматовой и её сына Льва Гумилева. До брака со Стюартом Светлана была замужем за режиссёром Марком Горобцом, который на днях женился на 18-летней актрисе Александрине Олексюк.

42-летняя Светлана Устинова родила первенца
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
ОлегСтр (СПБ)   26.12.2024 - 10:52
Это конечно большая сенсация в кинематографичесеом мире.! Очень важная новость. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Настя Задорожная впервые стала мамой
Поиск по меткам
дети
персоны
Марк ГоробецНастя ЗадорожнаяСати КазановаАлександрина ОлексюкИлья СтюартСветлана УстиноваМарина Федункив

фотографии >>
42-летняя Светлана Устинова родила первенца фотографии
42-летняя Светлана Устинова родила первенца фотографии
42-летняя Светлана Устинова родила первенца фотографии
42-летняя Светлана Устинова родила первенца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Конфуций»

Скорбим

Шафоат Рахматуллаева
24 декабря ушла из жизни актриса Шафоат Рахматуллаева.
Шалва Гицба
24 декабря ушёл из жизни актёр Шалва Гицба.
Николай Капленко
23 декабря ушёл из жизни актёр Николай Капленко.

День рождения >>

Александр Бабенко
Михаил Боярский
Мария Горбань
Евгения Добровольская
Николай Козак
Валерий Приёмыхов
Екатерина Савинова
Николай Тимофеев
Евгений Токарев
Фабьенн Баб
Джейн Лапотэйр
Джаред Лето
Джон Линч
Анна Пшибыльская
Ричард Уидмарк
Кит Харингтон
все родившиеся 26 декабря >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?