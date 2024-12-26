«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой

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Отреставрированную «Иронию судьбы, или С легким паром» покажут 31 декабря

Рецензии на спектакли

И увидел Бог, что свет хорош: «Обычная человеческая история» в театре «Шалом»

Спектакль о свете, который важно в себе сохранить