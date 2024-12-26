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«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой

26 декабря
2024 год

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26 декабря 2024
Лаура Джугелия взяла большое комплиментарное интервью у Филиппа Киркорова, предоставив артисту возможность в двухсотый раз объяснить, почему его незаслуженно затравили за участие в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Ведь его почти что там и не было. То есть он был, но так был, что, считай, и не был.

«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой

Киркоров заявил, что почти что не был знаком с Ивлеевой (в этот момент интернет услужливо подкидывает фотографии 2021 года с бала дебютанток Татлера, на которых Киркоров и Ивлеева излучают взаимную симпатию) и пришёл к ней на вечеринку по бартерному соглашению — в обмен на то, что Настя заменит Валю Карнавал в его клипе на песню «Чёрная пантера».

«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой
фото: Филипп Киркоров и Настя Ивлеева на балу дебютанток журнала Tatler в 2021 году

«Она сразу согласилась, но тут же сказала: «Я приеду, а вы ко мне на бал новогодний приедете?» Я человек понятийный, благодарный и всегда держу слово. Пообещал, что приду. А вечеринка проходила в разгар съёмок [клипа]. Я уставший, мне моя помощница говорит: «Сейчас 10 вечера, ну куда вы пойдёте?» Я говорю: «Катя, я обещал, я должен пойти».

«Когда я только зашёл туда, увидел этот Содом и Гоморру, сразу вышел, поднялся в гримёрку к Ивлеевой, подарил ей цветочки, сфотографировался. Рядом с гримёркой была вип-зона, я увидел там Лолиту, мы там постояли ровно три минуты. Орлова из «Блестящих» сняла сторис, которое потом примонтировали к этому странному человеку с носком. И потом понеслось — из мухи слона сделали».

«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой
фото: Филипп Киркоров и Настя Ивлеева на вечеринке в 2023 году.

После этого эпизода Киркоров, естественно, решил убрать нерукопожатную Ивлееву из клипа, и её роль досталась Марине Федункив. А сам Киркоров приложил немало усилий, чтобы заполнить собой всё информационное пространство и остаться на плаву, отражая нападки. И только ближе к концу года, немного выдохнув и расслабившись, Филипп Бедросович начал открыто поливать Ивлееву грязью, выражая всю свою злость и возмущение тем, что она его так «подставила» и «даже не извинилась!» «Нет у меня к ней злобы, вражды. Разочарование в очередной раз. Жалко мне её. Она в агонии бьётся. Я понимаю, что она никогда не поднимется. В ней нет доброты. У неё нет шансов».

«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой

Болезненную общественную реакцию на фоторепортажи с вечеринки Киркоров объясняет тем, что артистам не выдали вовремя методичку о приемлемом поведении. «Дело в непростой ситуации в нашей стране. Идёт спецоперация, но нас, артистов, никто ни разу не собрал в одном месте и не сказал нам, что и как сегодня надо делать. Что можно, что нельзя. А так должно было произойти, на самом деле. Но никто нам ничего не сказал. А самим додумываться… Мы забыли, что ситуация непростая. Когда ты 30 лет Киркоров, сложно перестраиваться».
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«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой фотографии
«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой фотографии
«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой фотографии
«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой фотографии
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