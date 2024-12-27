И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян

В преддверии зимних праздников в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк-6»
о путешествии верных друзей на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Перед показом к гостям с экрана обратился Никита Ефремов
, чьим голосом уже 13 лет говорит Иван Царевич, и поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав тепла, уюта, добра и радости. Среди гостей премьеры были Ольга Ломоносова
с сыном Фёдором, Данил Стеклов
с сыном Петром, Николай Рыбников
с семьёй, Маша Кошина
с сестрой Мирой, Варвара Куприна
, Карина Каграманян
и другие.
фото: Ольга Ломоносова c сыном
фото: Данил Стеклов с сыном
фото: Николай Рыбников с детьми
фото: Маша Кошкина с сестрой
фото: Карина Каграманян фото: Варя Куприна
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