Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян

27 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
27 декабря 2024
В преддверии зимних праздников в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк-6» о путешествии верных друзей на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. Перед показом к гостям с экрана обратился Никита Ефремов, чьим голосом уже 13 лет говорит Иван Царевич, и поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав тепла, уюта, добра и радости. Среди гостей премьеры были Ольга Ломоносова с сыном Фёдором, Данил Стеклов с сыном Петром, Николай Рыбников с семьёй, Маша Кошина с сестрой Мирой, Варвара Куприна, Карина Каграманян и другие.

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян
фото: Ольга Ломоносова c сыном

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян
фото: Данил Стеклов с сыном

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян
фото: Николай Рыбников с детьми

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян
фото: Маша Кошкина с сестрой

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян
фото: Карина Каграманян

И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян
фото: Варя Куприна
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
детиДетское кино / Детипремьера
персоны
Никита ЕфремовКарина КаграманянМаша КошинаВарвара КупринаОльга ЛомоносоваНиколай Рыбников (III)Данил Стеклов
фильмы
Иван Царевич и Серый Волк-6

фотографии >>
И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян фотографии
И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян фотографии
И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян фотографии
И укусит за бочок: Ольга Ломоносова, Данил Стеклов и Карина Каграманян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шафоат Рахматуллаева
24 декабря ушла из жизни актриса Шафоат Рахматуллаева.
Шалва Гицба
24 декабря ушёл из жизни актёр Шалва Гицба.
Николай Капленко
23 декабря ушёл из жизни актёр Николай Капленко.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Дарья Ленда
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Эмма Попова
Александра Ровенских
Сидни Гринстрит
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Джон Эймос
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен