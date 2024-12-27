Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко

На музыкальной презентации нового сериала из линейки Wink Originals «Ландыши. Такая нежная любовь»
выступили музыканты NANSY & SIDOROV
, а хедлайнерами вечера стали Женя Трофимов
и «Комната культуры»
. Также на сцене выступила и исполнительница главной роли в сериале Ника Здорик
. Среди гостей концерта-презентации в клубе Gazgolder были замечены Евгений Харитонов
, Анна Михайловская
, Станислав Бондаренко
, Людмила Светлова
, актриса и певица Елена Князева
и другие.
фото: Анна Михайловская, Ника Здорик и Станислав Бондаренко
фото: Евгений Харитонов со спутницей
фото: Группа «Комната Культуры» и Женя Трофимов
фото: Елена Князева
фото: Людмила Светлова
фото: Евгения Синицкая
Смотрите «Ландыши. Такая нежная любовь» эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru с 1 января 2025 года.
фото: Nansi & Sidorov
«Ландыши. Такая нежная любовь». Трейлер №2
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