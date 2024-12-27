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Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко

27 декабря
2024 год

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27 декабря 2024
На музыкальной презентации нового сериала из линейки Wink Originals «Ландыши. Такая нежная любовь» выступили музыканты NANSY & SIDOROV, а хедлайнерами вечера стали Женя Трофимов и «Комната культуры». Также на сцене выступила и исполнительница главной роли в сериале Ника Здорик. Среди гостей концерта-презентации в клубе Gazgolder были замечены Евгений Харитонов, Анна Михайловская, Станислав Бондаренко, Людмила Светлова, актриса и певица Елена Князева и другие.

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Анна Михайловская, Ника Здорик и Станислав Бондаренко

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Евгений Харитонов со спутницей

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Группа «Комната Культуры» и Женя Трофимов

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Елена Князева

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Людмила Светлова

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Евгения Синицкая

Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко
фото: Nansi & Sidorov

Смотрите «Ландыши. Такая нежная любовь» эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru с 1 января 2025 года.

«Ландыши. Такая нежная любовь». Трейлер №2
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Ландыши. Такая нежная любовь

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Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко фотографии
Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко фотографии
Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко фотографии
Рок-концерт: Ника Здорик, Анна Михайловская и Станислав Бондаренко фотографии
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