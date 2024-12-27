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Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол

27 декабря
2024 год

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27 декабря 2024
В интервью Лауре Джугелии, которое проходило в загородном доме Филиппа Киркорова, певец показал свою коллекцию кукол. Это хобби появилось у Киркорова год назад, когда его друг, генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов, показал ему портретную куклу Аллы Пугачёвой с выставки авторских кукол.

Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол

Куклу сделал художник-самоучка из Гатчины Владимир Емельяненко — большой поклонник творчества Пугачёвой, создавший несколько кукол в её честь. И кажется, большую их часть (11 штук в разных образах) в итоге скупил Киркоров, страшно скучающий по Примадонне. «Я по ней скучаю. Потому что она очень интересный человек. Она настоящий друг. Нам её не хватает».

Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол

Также в коллекции Киркорова есть куклы, изображающие Михаила Шуфутинского, Шер, Элвиса Пресли и самого Филиппа Киркорова.

Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол
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Роман ЕмельяновФилипп КиркоровЭлвис ПреслиАлла ПугачёваШерМихаил Шуфутинский

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Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол фотографии
Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол фотографии
Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол фотографии
Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол фотографии
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