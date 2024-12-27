Одиннадцать Примадонн: Филипп Киркоров показал свою коллекцию кукол

В интервью Лауре Джугелии
, которое проходило в загородном доме Филиппа Киркорова
, певец показал свою коллекцию кукол. Это хобби появилось у Киркорова год назад, когда его друг, генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов
, показал ему портретную куклу Аллы Пугачёвой
с выставки авторских кукол.
Куклу сделал художник-самоучка из Гатчины Владимир Емельяненко
— большой поклонник творчества Пугачёвой, создавший несколько кукол в её честь. И кажется, большую их часть (11 штук в разных образах) в итоге скупил Киркоров, страшно скучающий по Примадонне. «Я по ней скучаю. Потому что она очень интересный человек. Она настоящий друг. Нам её не хватает»
.
Также в коллекции Киркорова есть куклы, изображающие Михаила Шуфутинского
, Шер
, Элвиса Пресли
и самого Филиппа Киркорова
.
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