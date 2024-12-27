Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте

27 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
27 декабря 2024
После того, как 44-летний Юрий Колокольников пришёл на премьеру фильма «Последний ронин», держась за руку с 36-летней Вильмой Кутавичюте, в СМИ появилась новость о том, что актёры тихо поженились, не уведомляя об этом общественность. Предположительно, роман актёров начался в 2021 году на съёмках сериала «Воскресенский».

СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте

Вильма Кутавичюте родилась в Вильнюсе, но в 20-летнем возрасте переехала в Москву и поступила в ГИТИС на курс к Леониду Хейфейцу. И уже через три года дебютировала в кино — в короткометражке Анны Меликян «Про любовь». Актриса известна своими ролями в сериалах «Трудные подростки» и «Метод».

СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте

Это второй брак Колокольникова. В браке с первой женой, экономистом Надеждой Макляровской у актёра родилась дочь Таисия. После 12 лет брака супруги разошлись, и у Колокольникова начался роман с Ксенией Раппопорт, которая родила ему дочь Софию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Одинокий странник: Юрий Колокольников, Кристина Асмус и Аглая Тарасова
персоны
Юрий КолокольниковВильма КутавичютеАнна МеликянКсения РаппопортЛеонид Хейфец
фильмы
ВоскресенскийМетодПоследний РонинПро любовьТрудные подростки

фотографии >>
СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте фотографии
СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте фотографии
СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте фотографии
СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шафоат Рахматуллаева
24 декабря ушла из жизни актриса Шафоат Рахматуллаева.
Шалва Гицба
24 декабря ушёл из жизни актёр Шалва Гицба.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Дарья Ленда
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Эмма Попова
Александра Ровенских
Сидни Гринстрит
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Джон Эймос
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Энди Уорхолл. Мечта по-американски
биография
Словакия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram