СМИ: Юрий Колокольников женился на Вильме Кутавичюте

После того, как 44-летний Юрий Колокольников
пришёл на премьеру
фильма «Последний ронин»
, держась за руку с 36-летней Вильмой Кутавичюте
, в СМИ появилась новость о том, что актёры тихо поженились, не уведомляя об этом общественность. Предположительно, роман актёров начался в 2021 году на съёмках сериала «Воскресенский»
.
Вильма Кутавичюте родилась в Вильнюсе, но в 20-летнем возрасте переехала в Москву и поступила в ГИТИС на курс к Леониду Хейфейцу
. И уже через три года дебютировала в кино — в короткометражке Анны Меликян «Про любовь»
. Актриса известна своими ролями в сериалах «Трудные подростки»
и «Метод»
.
Это второй брак Колокольникова. В браке с первой женой, экономистом Надеждой Макляровской
у актёра родилась дочь Таисия. После 12 лет брака супруги разошлись, и у Колокольникова начался роман с Ксенией Раппопорт
, которая родила ему дочь Софию.
обсуждение >>