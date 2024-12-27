Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении

38-летний Гела Месхи, наиболее известный по роли бывшего мужа Екатерины Климовой, спровоцировал слух о воссоединении с актрисой Натальей Земцовой. Два года назад у Гелы и Натальи уже был короткий роман — актёры появились вместе на премьере фильма «Кто там?». Но уже через месяц актёр вышел в свет с другой женщиной, в которой позже узнали баскетболистку Анну Соколову.
фото: Наталья Земцова и Гела Месхи в 2022 году
И вот, спустя два года актёр опубликовал романтический снимок, на котором он целует довольную Наталью Земцову в волосы. И снабдил снимок многозначительным комментарием в виде сердечка, спровоцировав защемление седалищного нерва у подписчиц.
фото: Гела Месхи и Наталья Земцова
Напомним, что Месхи продержался в браке с Екатериной Климовой целых 4 года и протянул бы, вероятно, больше, если бы актриса не инициировала расставание. В браке у актёров родилась дочь Изабелла. А Наталья Земцова была 6 лет замужем за солистом группы Uma2rman Сергеем Кристовским, в браке с которым родила сына Ивана.
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