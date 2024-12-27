Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении

27 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
27 декабря 2024
38-летний Гела Месхи, наиболее известный по роли бывшего мужа Екатерины Климовой, спровоцировал слух о воссоединении с актрисой Натальей Земцовой. Два года назад у Гелы и Натальи уже был короткий роман — актёры появились вместе на премьере фильма «Кто там?». Но уже через месяц актёр вышел в свет с другой женщиной, в которой позже узнали баскетболистку Анну Соколову.

Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении
фото: Наталья Земцова и Гела Месхи в 2022 году

И вот, спустя два года актёр опубликовал романтический снимок, на котором он целует довольную Наталью Земцову в волосы. И снабдил снимок многозначительным комментарием в виде сердечка, спровоцировав защемление седалищного нерва у подписчиц.

Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении
фото: Гела Месхи и Наталья Земцова

Напомним, что Месхи продержался в браке с Екатериной Климовой целых 4 года и протянул бы, вероятно, больше, если бы актриса не инициировала расставание. В браке у актёров родилась дочь Изабелла. А Наталья Земцова была 6 лет замужем за солистом группы Uma2rman Сергеем Кристовским, в браке с которым родила сына Ивана.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«С такой женщиной, как я, очень сложно находиться рядом»: Екатерина Климова о расставаниях с Игорем Петренко и Гелой Месхи
«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи
Поиск по меткам
любовь
персоны
Наталья ЗемцоваЕкатерина КлимоваСергей КристовскийГела Месхи
фильмы
Кто там?

фотографии >>
Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Дубль два: Гела Месхи и Наталья Земцова спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гизо Габескирия
26 декабря ушёл из жизни режиссёр Гизо Габескирия.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Дарья Ленда
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Эмма Попова
Александра Ровенских
Сидни Гринстрит
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Джон Эймос
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Энди Уорхолл. Мечта по-американски
биография
Словакия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram