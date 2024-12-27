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«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму

27 декабря
2024 год

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27 декабря 2024
Мила Кунис заглянула в гости к израильской активистке Ноа Тишби на второй вечер Хануки, чтобы зажечь вместе ханукальные свечи, поесть пончиков и коротенько рассказать о своей еврейской идентичности.

«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму

Мила родилась и прожила до 8 лет в Черновцах, а потом переехала с родителями в Америку. «Я выросла, не соблюдая никаких традиций. Я всегда знала, что я еврейка, но меня просили никогда об этом не говорить. Думаю, потому что я родилась в стране, в которой религия была под запретом. Я была воспитана в культурных еврейских традициях, для меня это именно культура. А когда у меня появились дети, для которых религиозный аспект имеет огромное значение, я подумала: ок, тогда мы будет соблюдать Шаббат, зажигать свечи. В этих традициях очень много красоты».

«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму

Актриса также призналась, что по-настоящему проникнуться своей национальной идентичностью и религией ей помог муж, Эштон Кутчер. Эштон вырос в католической семье, но вот уже несколько лет актёр увлеченно изучает Каббалу (мистическое течение в иудаизме, которое также предполагает изучение и интерпретацию Торы). «Он не еврей по рождению, но еврей по собственному выбору. Я влюбилась в иудаизм, потому что Эштон объяснил его мне», — рассказала актриса.

«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму
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Мила КунисЭштон Кутчер

фотографии >>
«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму фотографии
«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму фотографии
«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму фотографии
«Меня просили не говорить о том, что я еврейка»: Мила Кунис о детстве и любви к иудаизму фотографии
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