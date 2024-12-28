Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко

28 декабря
2024 год

Лайфстайл >>
28 декабря 2024
После того, как Николай Цискаридзе раскритиковал постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре, у публики осталась одна надежда — Татьяна Навка и её ледовое шоу, премьера которого состоялась в московском дворце спорта "Мегаспорт" 21 декабря. Как обычно на шоу Татьяны собралось много звёздных гостей: Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Алика Смехова, Светлана Бондарчук, Екатерина Климова, Дмитрий Шепелев, Ани Лорак и другие.

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Татьяна Навка с дочерью

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Александр Олешко и Татьяна Навка

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Регина Тодоренко

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Екатерина Климова с дочерью Беллой и друзьями

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Дмитрий Шепелев с сыном Платонов

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Ольга Бузова

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Алика Смехова

Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко
фото: Юлия Барановская с сыновьями
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Юлия БарановскаяСветлана БондарчукОльга БузоваЕкатерина КлимоваКлава КокаАни ЛоракТатьяна НавкаАлександр ОлешкоАлика СмеховаРегина ТодоренкоАркадий УкупникИгорь ЦвиркоНиколай ЦискаридзеДмитрий Шепелев
театры
Большой театр

фотографии >>
Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко фотографии
Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко фотографии
Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко фотографии
Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Оливия Хасси
27 декабря ушла из жизни актриса Оливия Хасси.
Гизо Габескирия
26 декабря ушёл из жизни режиссёр Гизо Габескирия.

День рождения >>

Ольга Белинская
Эльвира Болгова
Павел Болоянгов
Кристина Бродская
Марина Джанашия
Давид Колчин
Станислав Курач
Александр Робак
Михаил Салин
Эугениуш Бодо
Дензел Вашингтон
Сиенна Миллер
Нуми Рапас
Мэгги Смит
Тери Тордаи
Андре Холланд
все родившиеся 28 декабря >>

Афиша кино >>

Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Расскажи мне кино
драма
Чили, Испания, Франция, 2023
Рождественские истории Астрид Линдгрен
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Швеция, Норвегия, 2023
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Синистер. Новые души
фильм ужасов
Испания, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram