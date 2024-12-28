Ледовое шоу: Дмитрий Шепелев, Екатерина Климова и Регина Тодоренко

Новости кино
История Жени Лукашина оживет в новом качестве
Спутник телезрителя
25 декабря, 21:00, СТС
Интервью
Режиссер сериалов «Камера Мотор» и «Демис и Марина» – об опыте КВН, скетчах и добром кино
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Особое место в коллекции занимают куклы, изображающие Пугачёву
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Сценарист и режиссеры «Самоиронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» о новом новогоднем мюзикле
Интервью
Актер – о сериале «Красная Поляна», «Беспринципных» и здоровом отношении к работе
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Актриса и режиссёр поделилась новостью в соцсетях
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