Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

27 декабря на сцене МТС Live Холл семейство Михалковых представило грандиозное новогоднее шоу для всей семьи «Дядя Степа. Говорят: под Новый год...», поставленного, как это несложно догадаться, по мотивам произведения Сергея Михалкова. Авторами идеи выступили внучки писателя, актрисы Анна и Надежда Михалковы, приурочившие постановку к 80-летию поэмы «Дядя Степа — милиционер».
«Мы решили возродить добрую традицию встречаться всей семьей под Новый год. Нам хочется воспитывать своих детей на примерах, проверенных временем и нами. Дядя Степа — всем знакомый герой, с ним меня связывает история из детства, как и со многими другими героями произведений: Три поросенка, Зайка-зазнайка, Упрямый лягушонок, которых создал мой дед, Сергей Михалков. В прошлом году мы заложили фундамент для того, чтобы сделать это новогоднее шоу традиционным, куда можно прийти всей семьей и встретиться с героем, которого помнят и любят несколько поколений. Наш проект о вечных человеческих ценностях. Мы хотим, чтобы посещение нашего шоу стало настоящей семейной традицией для многих!», — надеется Анна Михалкова.
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