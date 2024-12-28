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Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

28 декабря
2024 год

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28 декабря 2024
27 декабря на сцене МТС Live Холл семейство Михалковых представило грандиозное новогоднее шоу для всей семьи «Дядя Степа. Говорят: под Новый год...», поставленного, как это несложно догадаться, по мотивам произведения Сергея Михалкова. Авторами идеи выступили внучки писателя, актрисы Анна и Надежда Михалковы, приурочившие постановку к 80-летию поэмы «Дядя Степа — милиционер».

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

«Мы решили возродить добрую традицию встречаться всей семьей под Новый год. Нам хочется воспитывать своих детей на примерах, проверенных временем и нами. Дядя Степа — всем знакомый герой, с ним меня связывает история из детства, как и со многими другими героями произведений: Три поросенка, Зайка-зазнайка, Упрямый лягушонок, которых создал мой дед, Сергей Михалков. В прошлом году мы заложили фундамент для того, чтобы сделать это новогоднее шоу традиционным, куда можно прийти всей семьей и встретиться с героем, которого помнят и любят несколько поколений. Наш проект о вечных человеческих ценностях. Мы хотим, чтобы посещение нашего шоу стало настоящей семейной традицией для многих!», — надеется Анна Михалкова.

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева

Среди гостей шоу были Виктория Исакова, Наташа Бардо, Марюс Вайсберг, Диана Арбенина, Рано Кубаева и другие.

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева
фото: Надежда, Никита и Анна Михалковы

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева
фото: Артём Михалков с семьёй

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева
фото: Виктория Исакова с дочерью

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева
фото: Диана Арбенина

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева
фото: Марюс Вайсберг и Наташа Бардо с сыном

Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева
фото: Рано Кубаева с внуком

Постановка «Дядя Степа. Говорят: под Новый год...» будет идти до 8 января 2025 года.
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Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева фотографии
Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева фотографии
Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева фотографии
Mikhalcovs Inc.: Никита Михалков, Виктория Исакова и Рано Кубаева фотографии
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