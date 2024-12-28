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«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

28 декабря
2024 год

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28 декабря 2024
Чуть более года назад Александр Петров удивил публику неожиданной новостью о своей спешной женитьбе на девушке Виктории, с которой он был знаком, по его же собственным словам, всего несколько дней. Сегодня легендарная история о предложении руки и сердца с веточкой вместо кольца дополнилась деталями встречи влюблённых, которые Петров поведал в интервью Светлане Бондарчук.

«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

Александр познакомился с Викторией на Патриарших прудах (все, кто ежевечерне морозит пятую точку прогуливается там в надежде на счастье, затаили дыхание), когда ужинал с Климом Шипенко и Андреем Фоминым. Виктория была в том же заведении в компании мамы и друзей. И Александр сразу же её заметил.

«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

«Всё начинается со взгляда. Просто стояли неподалёку друг от друга. И я не очень понимал, как к ней подойти. Что я подойду и скажу: «Здравствуйте, я Саша»? У них в компании был молодой человек, который подошёл ко мне, потому что викина подруга захотела со мной сфотографироваться. Мы фотографируемся, а я смотрю на Вику и думаю: «А может она тоже захочет сфотографироваться?» Но Вика очень стеснительная и решила, что не стоит. И Таня, моя любимая тёща, мама её, сказала: «Вик, ну иди сфотографируйся».

«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

Но это ни на что бы и не повлияло. Я просто не понимал, как с ней обменяться контактами. Я когда уходил, хотел оставить ей свой номер. Но проходя мимо их компании, которая стояла на улице (а мои уже разъезжались, и оставаться там одному было бы как-то странно), я пристально посмотрел на неё и громко сказал: «Хорошего вечера!» Громко так сказал, все Патриаршие аж вздрогнули. Это «Хорошего вечера» означало «Найди меня! Меня несложно найти! Ты должна быть умной девочкой и написать мне в [запретграме]!». Я тут же пришёл к себе в офис, который там неподалёку, сел на диван и думаю, что вот, настал момент истины. А прошло десять минут. Я сел, взял телефон, выдохнул, думаю: «Всё, успокойся, просто посмотри». Открываю сообщения, а она написала: «Саша, спасибо за фотографию».

«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

Своё компульсивное решение жениться за Вике актёр объясняет чутьём: «Мне кажется, я сразу понял, что Вика должна стать моей женой. Просто почувствовал, что это она. Это не влюблённость. Это другое. Когда ты точно понимаешь, что ты бы очень хотел, чтобы эта девушка стала твоей женой. Ты сразу это понимаешь. Нутро, животная интуиция говорит: это так и будет, не надо ничего ждать и сомневаться».

Александр даже не успел познакомить Вику с родителями до свадьбы. «На следующий день после ЗАГСа я позвонил маме и сказал: «мама, я женился». Они ещё с Викой не были знакомы. Мама такая: «Сыночек, я тебя поздравляю». Ну она знает меня в целом, и характер и темперамент. Кто-то из родных мне даже сказал: «Было бы странно, если бы у тебя было по-другому».

«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

Актёр признался, что очень переживал из-за того, как Виктория справится с повышенным вниманием со стороны прессы и общества: «Она поразила меня своей внутренней силищей и мудростью. Для неё самое главное было то, что происходило между нами. Она с таким достоинством и стойкостью проживала эту лавину обсуждений. Я очень переживал из-за этого. Естественно, мы всё проговаривали и обсуждали. Как умный человек, она понимала, что нужно время. Сейчас оно пройдёт, все успокоятся и всё встанет на свои места».

Прожив год в статусе мужа, актёр уверился, что разница между браком и партнёрством есть и она огромна. «Это прям кайф, когда ты понимаешь, что у тебя семья, жена любимая. Я был какое-то количество лет назад одним из тех людей, которые говорили: «Да какая разница, муж и жена или парень с девушкой? Сейчас современный мир, всё изменилось». Нет, на самом деле есть разница. Это даже не то что ответственность и другой статус. Всё другое. Вы строите семью, и это на всю жизнь».

«Я не понимал, как к ней подойти»: Александр Петров подробно рассказал о знакомстве с женой

Сейчас Виктория и Александр отдыхают на Мальдивах и готовятся к рождению ребёнка: «Я заклинаю себя: запоминай эти состояния. Может, даже записывай. Чтобы не упускать нюансы этих состояний. Разговоров, которые мы ведём друг с другом. Это ни с чем не сравнимая штука».
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