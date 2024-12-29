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«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице

29 декабря
2024 год

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29 декабря 2024
Идея открыть собственный отель в родном городе Переславе-Залесском пришла Александру Петрову несколько лет назад уже после того, как он переехал в Москву. Александр регулярно наведывался в Переславль к родственникам и ему хотелось иметь там свою «базу» — место, которое не стыдно было бы советовать друзьям и знакомым.

«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице

«Главная идея состояла в том, что я оставляю этот бизнес семье: сестре, маме, папе, племяннице — они этим занимаются, это их кормит. Ни единой копейки с этой гостиницы я не получаю. Но построил и придумал её я вместе с сестрой Катей. Это нас очень сильно сблизило. Она старше меня на 6 лет, и до этого разница в возрасте ощущалась. Но тут вдруг я как бы становлюсь таким старшим братом и принимаю решение, что надо достраивать. Что у нас должен быть ресторан, баня, веранда, курилка, профессиональный кинозал. Сейчас всё это работает, люди приезжают, есть уже постоянные клиенты, которые ездят туда как на дачу — и летом, и зимой», — рассказал актёр в интервью Светлане Бондарчук.

«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице

«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице

Всего в гостинице 9 номеров, дизайн которых Александр решил увязать с кинотематикой. «Каждый номер оформлен под отдельный фильм: «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Маска», «Титаник»… Какие-то фильмы, которые нравятся мне и которые всем знакомы».

«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице

«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице
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Светлана БондарчукАлександр Петров (IV)
фильмы
Бриллиантовая рукаИрония судьбы, или С лёгким паром!МаскаТитаник

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«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице фотографии
«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице фотографии
«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице фотографии
«Этот бизнес кормит мою семью»: Александр Петров о своей гостинице фотографии
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