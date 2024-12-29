Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании

Лайфстайл
Актёры впервые вместе вышли в свет
Лайфстайл
Актриса и режиссёр поделилась новостью в соцсетях
Новости кино
История Жени Лукашина оживет в новом качестве
Новости кино
Стартовал 12-й сезон медицинской драмы
Лайфстайл
Особое место в коллекции занимают куклы, изображающие Пугачёву
Интервью
Сценарист и режиссеры «Самоиронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё» о новом новогоднем мюзикле
Спутник телезрителя
28 декабря, 21:40, СТС Love
Интервью
Актер – о сериале «Красная Поляна», «Беспринципных» и здоровом отношении к работе
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