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Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании

29 декабря
2024 год

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29 декабря 2024
15-летняя Анна Пересильд объявила о расставании со своим коллегой по сериалу «Слово пацана», 17-летним Ярославом Могильниковым.

Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга. Попрошу СМИ и нашу аудиторию оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», — написала она в телеграме. Об их романе стало известно летом, когда Аню и Ярослава заметили вместе на фестивале в Сочи.
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Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании фотографии
Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании фотографии
Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании фотографии
Анна Пересильд и Ярослав Могильников объявили о расставании фотографии
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